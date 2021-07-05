نتيجة التاسع سوريا 2021 بالاسم عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

نتيجة التاسع سوريا الرابط الرسمي لنتيجة التاسع سوريا للعام الميلادي 2021 تم توفيره من قبل الحكومة السورية متمثلة في وزارة التربية والتعليم بها، حيث أنه سوف يتم تفعيل الرابط الرسمي للوزارة فور الانتهاء من تجميع الدرجات الخاصة بكافة المواد الدراسية التي تمت دراستها خلال العام الدراسي الحالي وسبق الانتهاء من أداء الاختبار الخاص بها، وفيما يلي توضيح لهذا الرابط ولْلطريقة الصحيحة التي يتمكن من خلالها المستخدم معرفة النتيجة الشخصية له.

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يجب أن يقوم كل متقدم بالأخذ في الاعتبار كون الرابط الذي سوف يتم ذكره فيما يلي لن يتم تفعيله وإِتاحته للجميع إلا عند الظهور الرسمي لنتيجة الصف التاسع بجميع أنحاء محافظات الجمهورية السورية.

وفيما يلي اللينك الخاص بالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية وكيفية الدخول عليه لمعرفة النتيجة. في البداية يتم الدخول إلى الرابط التالي http://moed.gov.sy/site فور الدخول إلى الموقع سوف يتيح لك عدد من الاختيارات عليك تحديد معرفة نتيجة الامتحان الخاص بالصف التاسع للعام الميلادي 2021. يلي ذلك القيام بتسجيل كافة البيانات الشخصية للطالب من الاسم الكامل وكتابة رقم الاكتتاب الخاص به بصورة صحيحة. للحصول على النتيجة يتم الضغط على الزر المدون عليه إظهار النتيجة.

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لم يتم حتى الآن الانتهاء من رصد وتصحيح وتجميع كافة الدرجات المتعلقة بجميع المواد الدراسية المقررة على طلبة الصف التاسع داخل الجمهورية السورية.

لذلك لن يتم الإعلان الرسمي عن موعد محدد للْنتيجة إلا بعد الانتهاء من جميع النتائج الخاصة بالطلبة، وقد تم الانتهاء من رصد درجات بعض المواد الدراسية المقررة ومنها مادة اللغة الفرنسية ومادة الرياضيات.