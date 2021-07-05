ناو الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق دور اول برقم الامتحاني من وزارة التربية والتعليم العراقي

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 العراق دور اول برقم الامتحاني من وزارة التربية والتعليم العراقية نعمل الآن على توفير روابط الحصول عليها بمنتهى السهولة لأجل مساعدة جميع الطلاب على الحصول على تلك النتائج التي ستصبح متوفرة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على مستوى جميع المحافظات العراقية.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 العراق

كشف معالي الدكتور على حميد مخلف الدليمي على انه يجري بالوقت الحالي على مستوى جميع المحافظات العراقية اعمال اعتماد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق وذلك بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل متتالي ومتباعد على مستوى كل محافظة من محافظات العراق، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية منذ ازمة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد على خلق البدائل الالكترونية المساعدة على توفير جميع الخدمات التعليمية أمام طلاب وطالبات جميع الصفوف التعليمية بالعراق، حيث سيصبح بإمكان طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق استخدام بياناتهم الشخصية فور الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بإجراء الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الصف السادس الابتدائي داخل العراق بمنتهي السهولة الممكنة، عليه نستعرض مع حضراتكم بالحال من خلال الفقرة التالية من هذا المقال طرق وخطوات اجراء الاستعلام الإلكتروني عن تلك النتائج اون لاين بابسط واسهل شكل ممكن

خطوات استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021

جميع الطلاب بإمكانهم اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق على مستوى محافظة صلاح الدين وبابل وذي قار والرصافة وبغداد وشتي المحافظات التي انتهي فيها اعمال التصحيح ورصد الدرجات وأعمال رفع درجات الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-