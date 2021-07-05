استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط بمعدل بيام وكشف النقاط 2021

استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط بمعدل بيام وكشف النقاط موقع نتائج البيام، لاستخراج وكشف نقاط شهادة التعليم المتوسط، بناءا علي رقم التسجيل، مثل نبأ إعلان وزارة التربية الوطنية بالجزائر، نتيجة التعليم المتوسط على مواقع التعليم الإلكترونية، وينتظر مئات من الطلاب في البلاد نتائج البيام، وينشر الديوان الوطني وموقع فضاء الأولياء، نتائج بيام التعليم المتوسط، حسب رقم التسجيل ثم الرقم السري، وسنتعرف على طريقة استخراج النتيجة، وسوف يتم تفعيل موقع فضاء الأولياء للتلاميذ، ونشر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 مساء اليوم الأحد، وذلك في بيان رسمي حول إصدار نتائج البيام إلكترونيا، ومن خلال هذا المقال ومتابعة موقع ثقفني سنتعرف علي طريقة استخراج النتائج للبيام والتعليم المتوسط.

استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط بمعدل بيام وكشف النقاط

ستفرج وزارة التربية الوطنية بالجزائر ، عن نتائج شهادة التعليم المتوسط، لأكثر من 6041 مترشح، وتمت أعمال التصحيح في سرعة ودقة، ثم لم تستغرق اكثر من عشرة أيام، فتمكن من خلالها الأستاذة من عمليات التصحيح بالكامل، والمراجعة الدقيقة، ثم الرصد للدرجات تمهيدا لإعلان النتيجة، وهناك الآف التلاميذ وأولياء الأمور ينتظرون خلف الشاشات الإلكترونية لمعرفة، نتائج البيام، والنتائج متاحة الآن حيث أعلنت النتيجة الأحد الرابع من يوليو، وسيحصل الطلاب وأولياء الأمور علي النتائج بأقصى سرعة وسهولة.

الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بيام. كتابة رقم التسجيل. ثم كتابة الرقم السري للطالب. الضغط علي استظهار النتيجة. ستظهر النتيجة في صفحة خاصة بالطالب.

طريقة استخراج نتائج البياماستخراج كشف نقاط البيام

من يوم الثلاثاء الموافق سبعة يوليو2021، يمكنك الدخول إلي الموقع الإلكتروني، https://www.bem-onec-dz-2021 ثم:

ادخل رقم التسجيل والرقم السري. الموافقة عل حصولك علي كشف النقاط PDF. سيفتح باب الحصول علي كشف النقاط مدة شهر كاملا. اخر ميعاد للغلق الرابع من أغسطس. تستطيع من خلال الكشف معرفة نتائج كل مادة دراسية. ثم معرفة معدلات النجاح في كل مادة علي حدا.

قد أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر، عن جميع المواقع الإلكترونية لمعرفة النتيجة. وكشف النقاط، ونسبة النجاح كانت 64.46%. وعدد المرشحين من الحضور 620583. حصل 4303 علي تقدير امتياز. ثم حصل 35093 علي تقدير جيد جدا. حصلوا علي جيد 71108 . ثم 109035 حصلوا علي تقدير قريب من الجيد.

الديوان الوطني للامتحانات ونتائج البيام 2021