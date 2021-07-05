السودان: لدينا خيارات عديدة بشأن الملء الثانى لسد النهضة سنعلن عنها لاحقا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الرى السودانى، الدكتور ياسر عباس، إن الملء الثانى لسد النهضة الإثيوبى قاب قوسين، مشددا على أن الخرطوم لديها خيارات عديدة ستعلن عنها لاحقا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأعلن وزير الرى السودانى، خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أن بلاده أجرت سلسلة اتصالات قبيل جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، متوقعا أن يأخذ مجلس الأمن بالاعتبار مطالب السودان. وأوضح عباس أنه يجب على مجلس الأمن أن يضع ملف سد النهضة تحت المراقبة ويصدر تقارير دورية كل 6 أشهر. وأكد وزير الرى أن مطالب السودان تتمثل فى: - عقد جلسة فى مجلس الأمن - دعوة إثيوبيا لعدم القيام بخطوات أحادية - تعزيز دور اللجنة الرباعية بتحويلهم إلى وسطاء بدل مراقبين - دعوة هذه اللجنة للعب دور فى التفاوض وتوجهت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، اليوم إلى نيويورك للمشاركة فى جلسة مجلس الأمن الدولى، والمقرر عقدها الخميس الموافق الثامن من الشهر الجارى حول سد النهضة.

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