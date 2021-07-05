تونس تفرض حجرا صحيا شاملا فى ولاية القصرين

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أقرت اللجنة الجهوية لتفادى الكوارث ومجابهتها فى تونس، اليوم الاثنين، الحجر الصحى الشامل فى ولاية القصرين بداية من يوم الاثنين 05 يوليو 2021 حتى يوم الأحد 11 من الشهر ذاته.

وأضافت الإذاعة أنه يستثنى من هذه الإجراءات ذات العلاقة:

- المؤسسات التربوية والمصالح والإدارات والهياكل المعنية بسير الامتحانات الوطنية وإنهاء السنة الدراسية، مع التشديد على الحرص على إتاحة الظروف الملائمة للتلاميذ والإطار التربوى.

- تنقلات التلاميذ والمعنيين بحملات التلاقيح والحالات الاستعجالية.

- القطاعات والأشخاص المعنيين بمواصلة تأمين استمرارية المرافق الحيوية والحياتية والخدمات الأساسية.

وفى وقت سابق، طالب الرئيس التونسى قيس سعيد القيادات الأمنية والعسكرية بوضع تصور جديد لمواجهة جائحة كورونا.