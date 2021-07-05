يبحث كثير من الطلاب عن طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويت بالرقم المدني 2021 بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم الكويتي عن طرح نتائج الثانوية. وأنه قد تم الانتهاء من تصحيح ورق الامتحانات من قبل الجهات المتخصصة. ولذلك سوف نتعرف بالسطور المُقبلة عن طريقة الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية بالرقم المدني.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويت بالرقم المدني 2021

تم تحويل جميع الخدمات في الكويت إلكترونيًا تماشيًا مع رؤية الدولة لعمليات التحول الرقمي وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية الأخيرة. فقد وفرت وزارة التربية والتعليم منصة رقمية يمكن من خلالها الاستعلام على نتائج طلاب الثانوية بالرقم المدني مما يُسهل على الطلاب الحصول على النتيجة بالخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الكويتي.

قم بالنقر على نتيجة الصف الثاني عشر.

قم بكتابة الرقم المدني أو رقم الجلوس بالحقول المخصصة.

قم بالنقر على خانة البحث.

لتظهر النتيجة أمامك.

أوائل الثانوية العامة 2021 الكويت

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن أوائل الثانوية بالقسم الأدبي والقسم العلمي. في القسم العلمي حصل الطالب أحمد وائل المحمدي على مجموع 100% وبلال محمد عصام على 100% وتوماس هانئ على 100% وخالد أيمن شرعي على 100%، أما القسم العلمي حصل كل من مريم محمد علي على المركز الأول بمجموع 99.50%، وعواطف محمد على المركز الثاني بمجموع 99.42%، وفي المركز الثالث داليا حمود بمجموع 99.27%.

أما بالقسم الديني فقد حصلت الطالبة آيه محمد علي على 100% بالمركز الأول، أما المركز الثاني جاءت فيه الطالبة حبيبة جمال عبد الرحمن بمجموع 99.93%. والمركز الثالث للطالبة شيماء داغر بمجموع 99.20%.

رابط نتائج الثاني عشر الكويت 2021

الآن يمكن للجميع الدخول إلى رابط نتائج الثاني عشر الكويت من أجل الحصول على نتائج طلاب الثانوية الكويتية والاستعلام بالرقم المدني ورقم الجلوس والاسم ويمكن معرفة أسماء الأوائل من نفس الموقع. حيث تم الكشف عن النتائج من خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم الكويتي وعدد من المسئولين وتم اعتماد النتيجة ورفعها على الموقع الإلكتروني لجميع الطلاب كما يم توفير النتيجة من خلال رسائل نصية قصيرة تُرسل للطلاب بشكل رسمي.

وتتمنى أسرة موقع ثقفني لجميع الطلاب بمزيد من النجاح والتوفيق ونتمنى لهم مستقبل مشرق.