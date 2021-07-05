رسمت الضحكة على وجوه الملايين..رحيل الفنانة المصرية سحر كامل

توفيت الفنانة المصرية، سحر كامل، صباح الاثنين، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 40 عاما، شاركت خلالها في مجموعة من الأفلام الناجحة، وتميزت بأدوار كوميدية خالدة.

وأعلن الممثل المصري، محمد علي رزق، عبر صفحته الشخصية على موقع فسبوك، وفاة سحر كامل، وعلق قائلا على صورة لها: "توفيت إلى رحمة الله، صديقتي وأختي الكبيرة وأول من ساعدتني لأكون ممثلا".

وتابع: "علمتني ماذا أفعل وكانت تأخذني لمكاتب الكاستينج (تجارب الأداء).. كانت تمسك النصوص وتساعدني على الحفظ، وتفهمني".

واشتهرت كامل من خلال عدة شخصيات قدمتها في أفلام معروفة مثل "الناظر"، و"جاءنا البيان التالي"، و"إتش دبور"، و"حاحا وتفاحة"، وغيرها من الأعمال التي حظيت بإعجاب الجمهور.

ومن أشهر أدوارها، ذلك الذي ظهرت فيه مع الفنان محمد سعد، وقالت خلاله "الإيفيه" (الجملة المضحكة) الشهير لها: "الله وأنا مالي يا لمبي!".

وكانت كامل قد ظهرت على الشاشة للمرة الأولى عام 1979، عندما قدمت دور "آمال" في فيلم "الباحثة"، بعدما اكتشفها المخرج الكبير ناجي أنجلو.

وشاركت الفنانة الراحلة في قرابة 70 عملا خلال مسيرتها الفنية، لكن الأعوام الثلاثة الأخيرة لم تشهد مشاركتها في أي عمل فني.