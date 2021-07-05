فرنسا تدعو إلى استئناف الحركة الجوية بين أوروبا والصين

جدة - نرمين السيد - قال مكتب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن الحركة الجوية بين أوروبا والصين ينبغى أن تستأنف فى أقرب وقت ممكن فى ظل تقدم حملات التلقيح، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".
جاء هذا عقب اجتماع عبر تقنية الفيديو، بين ماكرون ونظيره الصينى شى جين بينج، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وذكر مكتب ميركل أن المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسى تبادلا وجهات النظر حول علاقات الاتحاد الأوروبى والصين مع جين بينج خلال الاجتماع.
وأضاف المكتب فى بيان أن القادة الثلاثة ناقشوا أيضا قضية التجارة الدولية، وحماية المناخ والتنوع البيولوجى.
وأشار البيان إلى أن الحديث دار كذلك حول مسألة التعاون فى مكافحة وباء كورونا، وتوفير إمدادات اللقاح العالمية، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية.
وفى بكين، ذكر التلفزيون الصينى أن الرئيس جين بينج أعرب خلال الاجتماع عن أمله فى توسيع مجال التعاون بين الصين وأوروبا بهدف التصدى الأفضل للتحديات الدولية.
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