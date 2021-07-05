الخارجية السودانية تطلع السفراء العرب على الموقف من سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أطلع وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير محمد شريف اليوم الإثنين، السفراء العرب المعتمدين لدى السودان، على موقف السودان الثابت من سد النهضة، والقائم على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم لجميع الأطراف فيما يتعلق بملء وتشغيل السد.





وأكد السفير محمد شريف، أن السودان يقر بحق إثيوبيا فى التنمية بشرط الالتزام بالقانون الدولى لاستخدام المياه العابرة للحدود الذى يرتكز على الالتزام بالاستخدام العادل للمياه دون الحاق أى ضرر بدول المصب، وكذلك التزام السودان بالمفاوضات تحت رئاسة الاتحاد الإفريقى مع تعزيز دور المراقبين من المجتمع الدولى.

وأوضح أن طلب السودان عقد جلسة طارئة فى مجلس الأمن الدولى يهدف إلى تعزيز دور المجتمع الدولى فى حث الأطراف الثلاثة على الوصول إلى اتفاق فى إطار زمنى لا يتجاوز الستة أشهر، آخذين بالاعتبار ما تم التوافق عليه مسبقا.

من ناحية أخرى، قدم السفير محمد شريف، عرضا عن مجمل التطورات السياسية بالسودان، وعن مبادرة رئيس الوزراء لإنجاح الفترة الانتقالية والتعاطى مع التحديات الراهنة وإيجاد حلول للأزمات السياسية وتوحيد الجبهة الداخلية ورؤية صانعى القرار والتنسيق المحكم بينهم، والعمل على إصلاح القطاعات الأمنية والعسكرية والعدلية والاقتصادية وإقرار الأمن والسلام ومحاربة الفساد والإسراع فى تكوين المجلس التشريعى.

وأكد اهتمام الوزارة بتنفيذ المبادرة خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتنسيق مع السلك الدبلوماسى المعتمد لدى السودان.

من جانبهم، شكر السفراء العرب، وكيل وزارة الخارجية السودانية، على اهتمام الوزارة بتنوير وإشراك السلك الدبلوماسى فى هذه القضايا المهمة، مثمنين جهود ومساعى الدبلوماسية السودانية للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة، ومؤكدين دعمهم الكامل وقوفهم بجانب السودان.