جونسون: ارتداء الكمامة لن يكون إلزاميا اعتبارا من 19 يوليو

جدة - نرمين السيد - وقال بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفى: "سنضع حدا للإلزامية القانونية لارتداء الكمامة".

كما أعلن رئيس الوزراء البريطانى أيضا إنهاء الزامية التباعد الاجتماعى، وتابع قائلا: "سنبتعد عن القيود القانونية ونسمح للناس باتخاذ قراراتهم المستنيرة بشأن كيفية إدارة الفيروس".

وتثير الإجراءات التى أعلنها جونسون الجدل مع تفش جديد للوباء بسبب متحور دلتا شديد العدوى، بحسب قناة "روسيا اليوم".

ودعت الجمعية الطبية البريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحكومة إلى الإبقاء على بعض القيود بسبب الزيادة "المقلقة" فى عدد الإصابات التى باتت تقترب فى الأيام الأخيرة من حدود 30 ألف إصابة يومية.

وكان من المقرر رفع تلك القيود فى 21 يونيو غير أن هذا الموعد أرجئ شهرا بسبب انتشار متحور دلتا الشديد العدوى والذى بات يمثل حاليا غالبية حالات الإصابة الجديدة فى المملكة المتحدة.