الكويت: هبوط اضطراري لرحلة قادمة من البحرين "بسلام"

أعلن الطيران المدني الكويتي، الاثنين، هبوط طائرة قادمة من المنامة، في مطار الكويت، اضطراريا، الاثنين، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

وأوضح الطيران المدني الكويتي، أن الرحلة رقم GFA 215 القادمة من المنامة، هبطت اضطراريا "بسلام" في مطار الكويت، في تمام الساعة 17:05.

وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل سلطة الطيران المدني، بالتنسيق مع الجهات المعنية".

و‏كان على متن الطائرة من نوع "إيرباص A321" 69 راكبا، جميعهم بصحة جيدة ودون إصابات.