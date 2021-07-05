سقوط 3 صواريخ على قاعدة عين الأسد فى العراق

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، لم يسفر سقوط الصواريخ عن إصابات بشرية، وفقا للمتحدث باسم التحالف الدولى الذى شكلته واشنطن لمحاربة تنظيم داعش الإرهابى.

وأعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، الاثنين، فتح تحقيق فى حادث سقوط الصواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية.

وذكرت الخلية، فى بيان، أن "القوات الأمنية ضبطت عجلة من نوع كيا حمل متروكة بقضاء هيت تحمل القاعدة التى تم إطلاق الصواريخ منها".

وكانت هذه القاعدة العسكرية قد تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، فى وقت سابق، دون تسجيل إصابات.

وخلال الفترة الماضية، استهدفت عدة هجمات مطار بغداد الدولى، حيث تتمركز قوات أميركية، وتنفذ الهجمات سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة.

وتوجه الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى الميليشيات الموالية لإيران، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران.