جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، عقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى، اجتماعاً بالقصر الجمهورى مساء اليوم، بحث عدداً من القضايا المتعلقة بالمرحلة الانتقالية.
وقال حيدر الصافى عضو مجلس الشركاء، فى تصريح صحفى، إن الاجتماع أوصى بإعفاء جميع ولاة الولايات إعتباراَ من الأول من أغسطس المقبل، وتعيين الولاة الجدد فى الخامس من نفس الشهر، مبيناً أن المجلس شكل لجنة برئاسة كمال بولاد وعدد من الأعضاء للعمل من أجل اكتمال المجلس التشريعى والترتيب لإنعقاد أول جلسة له فى السابع عشر من أغسطس المقبل وهو اليوم الذى يوافق توقيع الوثيقة الدستورية.
وأوضح الصافى، أن المجلس ناقش باستفاضة قضية شرق السودان والحلول والمعالجات المتعلقة بها، والتى قال إنها ستبدأ منذ الآن، مؤكدا اهتمام المجلس بهذه القضية على المستوى السياسى والأمنى وعلى المستويات الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المجلس الانتقالى السودانى يوصى بإعفاء جميع ولاة الولايات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.