“اعرف” نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2021 فى العراق الدور الأول من لينك موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2021 فى العراق الدور الأول، انهالت محركات البحث في الأيام القليلة الماضية عن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام 2021 فى العراق الدور الأول عبر وزارة التربية والتعليم العراقية بعدما أنهى الطلاب تأديتهم للامتحانات في شهر يونيو الماضي و التي تمت في ظل الحفاظ على كافة الاحتياطات و الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم حفاظا على سلامة الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور من العدوى و لذلك قرر وزير التربية والتعليم العراقية انه سوف يتم الإعلان عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة و هذا بعدما يتم الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات و رصد الدرجات في أسرع وقت ممكن ومن خلال موقعنا سوف نعرض عليكم كافه التفاصيل حول النتائج.نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2021 فى العراق الدور الأول
ينتظر الآلاف من طلاب الصف السادس الابتدائي لعام 2021 فى العراق الدور الأول ظهور النتائج منذ أن تم الانتهاء من تأديتهم للامتحانات في شهر يونيو الماضي و تزداد مؤشرات البحث عن النتيجة يوما بعد يوم و ينتاب الطلاب حالة من القلق و التوتر فقام وزير التربية والتعليم العراقية بطمئنينة الطلاب حيث صرح بأن نسبة النجاح مرتفعة و من خلال موقعنا المتميز ” ثقفني” سوف نعلمكم بخطوات الحصول على النتائج من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بالوزارة.اوائل السادس الابتدائي بالعراق
- ندى علاء عمارة حسنين
- عبد الرحمن حسام الدين محمود
- على هشام محمد قناوي
- محمد نزيه احمد شعلان
- مها شكري عبدالرازق الجميعي
- نغم أمين عبدالله السالم
- رنا خالد مصطفى عامر
- عمر محمد فتحي المنياوي
- محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ
- اسراء نبيل فاضل كاشف موسى
- حلا ايهاب محمد ضياء الدين
- سلمى ايمن عصمت عباس
- شهد شريف على محمد على
- فرح محمد فتحي عطية
- محمد ممدوح محمد على
- محمود محمد محمود امان
- ملك هاني محمد السيد
- ندى رضا هاني محمد التراس
اولا يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.
- البحث عن أيقونة نتائج الامتحانات.
- اختيار المرحلة الدراسية.
- اختيار العام و الصف الدراسي.
- ملئ كافة البيانات الشخصية الخاصة بالطلاب من الاسم و رقم الكود الخاص به.
- مراجعة البيانات المدونة بشكل دقيق.
- النقر على كلمة عرض النتيجة النهائية.
- سوف تظهر لكم النتيجة النهائية للطالب.
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نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2021 فى العراق الدور الأول، انهالت محركات البحث في الأيام القليلة الماضية عن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام 2021 فى العراق الدور الأول عبر وزارة التربية والتعليم العراقية بعدما أنهى الطلاب تأديتهم للامتحانات في شهر يونيو الماضي و التي تمت في ظل الحفاظ على كافة الاحتياطات و الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم حفاظا على سلامة الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور من العدوى و لذلك قرر وزير التربية والتعليم العراقية انه سوف يتم الإعلان عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة و هذا بعدما يتم الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات و رصد الدرجات في أسرع وقت ممكن ومن خلال موقعنا سوف نعرض عليكم كافه التفاصيل حول النتائج.نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2021 فى العراق الدور الأول
ينتظر الآلاف من طلاب الصف السادس الابتدائي لعام 2021 فى العراق الدور الأول ظهور النتائج منذ أن تم الانتهاء من تأديتهم للامتحانات في شهر يونيو الماضي و تزداد مؤشرات البحث عن النتيجة يوما بعد يوم و ينتاب الطلاب حالة من القلق و التوتر فقام وزير التربية والتعليم العراقية بطمئنينة الطلاب حيث صرح بأن نسبة النجاح مرتفعة و من خلال موقعنا المتميز ” ثقفني” سوف نعلمكم بخطوات الحصول على النتائج من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بالوزارة.اوائل السادس الابتدائي بالعراق
- ندى علاء عمارة حسنين
- عبد الرحمن حسام الدين محمود
- على هشام محمد قناوي
- محمد نزيه احمد شعلان
- مها شكري عبدالرازق الجميعي
- نغم أمين عبدالله السالم
- رنا خالد مصطفى عامر
- عمر محمد فتحي المنياوي
- محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ
- اسراء نبيل فاضل كاشف موسى
- حلا ايهاب محمد ضياء الدين
- سلمى ايمن عصمت عباس
- شهد شريف على محمد على
- فرح محمد فتحي عطية
- محمد ممدوح محمد على
- محمود محمد محمود امان
- ملك هاني محمد السيد
- ندى رضا هاني محمد التراس
اولا يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.
- البحث عن أيقونة نتائج الامتحانات.
- اختيار المرحلة الدراسية.
- اختيار العام و الصف الدراسي.
- ملئ كافة البيانات الشخصية الخاصة بالطلاب من الاسم و رقم الكود الخاص به.
- مراجعة البيانات المدونة بشكل دقيق.
- النقر على كلمة عرض النتيجة النهائية.
- سوف تظهر لكم النتيجة النهائية للطالب.
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