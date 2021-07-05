“KNOW” نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 دور اول من موق وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

بدأت نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول في الظهور بصورة رسمية من خلال مواقع وزارة التربية والتعليم على شبكة الإنترنت وذلك منذ نحو ساعات قليلة من الآن، وهذا بعد قرار الوزارة الرسمي بشأن اعتماد نتائج السادس الابتدائي 2021 على مستوى كافة المحافظات والمناطق العراقية وهذا بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة لجميع المواد ومن ثم رصد الدرجات وبعد ذلك تم نشر النتيجة سواء من خلال المواقع الرسمية أو عبر المدارس الابتدائية الحكومية.نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق
ذكرت وزارة التربية العراقية في بيانات رسمية لها على لسان الدكتور “علي حميد” بأن نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني قد شهدت ارتفاع واضح في نسبة النجاح خلال الدور الأول وهو الأمر الذي قد يفاجئ البعض وذلك بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها العملية التعليمية وكذلك فترة الامتحانات خلال العام الجاري وسط انتشار فيروس كورونا وتطبيق إجراءات احترازية مشددة.
وقد جاءت طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول بجميع المحافظات على هذا النحو التالي:
- أفتح الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت.
- اختر خدمة تنزيل كشوف نتائج الامتحانات الدور الأول ومن ثم اضغط على نتيجة السادس الابتدائي.
- قم بتحميل الكشوف بصيغة PDF على شبكة الإنترنت.
- اضغط على تحميل الملف ومن ثم ابدأ في عرض النتيجة وانتظر قليلًا حتى تظهر لك الدرجات كاملة.
شهدت الأيام الأخيرة تزايد أعداد الطلاب وأولياء أمورهم الراغبين في الحصول على نتيجة الامتحانات سواء بالنسبة لطلاب الصف السادس وكذلك الصف الثالث المتوسط وباقي صفوف النقل والشهادات الابتدائية والمتوسطة وذلك بعد نحو ساعات من انتهاء الوزارة بشكل رسمي عن رصد درجات أغلب الامتحانات وإعلان النتيجة بجميع المحافظات.
وذكرت مصادر رسمية بوزارة التربية العراقية بأن نسبة النجاح في العام الجاري قد شهدت زيادة ملحوظة عما كانت عليه في الفصل الدراسي الأول، وهو الأمر الذي أرجعه البعض لنجاح وزارة التربية في إدارة المرحلة التعليمية والدراسية بأفضل شكل ممكن وذلك رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها العملية الامتحانية في هذا العام الدراسي.
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بدأت نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول في الظهور بصورة رسمية من خلال مواقع وزارة التربية والتعليم على شبكة الإنترنت وذلك منذ نحو ساعات قليلة من الآن، وهذا بعد قرار الوزارة الرسمي بشأن اعتماد نتائج السادس الابتدائي 2021 على مستوى كافة المحافظات والمناطق العراقية وهذا بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة لجميع المواد ومن ثم رصد الدرجات وبعد ذلك تم نشر النتيجة سواء من خلال المواقع الرسمية أو عبر المدارس الابتدائية الحكومية.نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق
ذكرت وزارة التربية العراقية في بيانات رسمية لها على لسان الدكتور “علي حميد” بأن نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني قد شهدت ارتفاع واضح في نسبة النجاح خلال الدور الأول وهو الأمر الذي قد يفاجئ البعض وذلك بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها العملية التعليمية وكذلك فترة الامتحانات خلال العام الجاري وسط انتشار فيروس كورونا وتطبيق إجراءات احترازية مشددة.
وقد جاءت طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول بجميع المحافظات على هذا النحو التالي:
- أفتح الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت.
- اختر خدمة تنزيل كشوف نتائج الامتحانات الدور الأول ومن ثم اضغط على نتيجة السادس الابتدائي.
- قم بتحميل الكشوف بصيغة PDF على شبكة الإنترنت.
- اضغط على تحميل الملف ومن ثم ابدأ في عرض النتيجة وانتظر قليلًا حتى تظهر لك الدرجات كاملة.
شهدت الأيام الأخيرة تزايد أعداد الطلاب وأولياء أمورهم الراغبين في الحصول على نتيجة الامتحانات سواء بالنسبة لطلاب الصف السادس وكذلك الصف الثالث المتوسط وباقي صفوف النقل والشهادات الابتدائية والمتوسطة وذلك بعد نحو ساعات من انتهاء الوزارة بشكل رسمي عن رصد درجات أغلب الامتحانات وإعلان النتيجة بجميع المحافظات.
وذكرت مصادر رسمية بوزارة التربية العراقية بأن نسبة النجاح في العام الجاري قد شهدت زيادة ملحوظة عما كانت عليه في الفصل الدراسي الأول، وهو الأمر الذي أرجعه البعض لنجاح وزارة التربية في إدارة المرحلة التعليمية والدراسية بأفضل شكل ممكن وذلك رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها العملية الامتحانية في هذا العام الدراسي.
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