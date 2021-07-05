know نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 الدور الاول من موقع وزارة التربية والتعليم برقم الامتحاني

نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 الدور الأول، يبحث جميع طلاب الشهادة الابتدائية بالعراق في الوقت الحالي عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 الدور الاول، حيث ان النتائج من المقرر أن تصدر إلكترونيًا، حيث ان هذا العام الدراسي مختلف عن الأعوام السابقة بسبب أزمة فيروس كورونا الحالية، على ان تصدر النتائج من خلال موقع الوزارة بشكل إلكتروني، ليكون هذا واحدًا من اهم وافضل الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على جميع الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم، حيث قد أشار السيد الدكتور وزير التربية والتعليم أن أوراق الاختبارات الخاصة بالطلاب في الوقت الحالي قد تم الانتهاء من تصحيحها ومراجعتها للعديد من المرات لتفادي حدوث اي مشاكل في التحصيل وفي اوراق الطلاب، وكان ذلك بعد حدوث العديد من المشاكل في العام الماضي أثناء تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا.

نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 الدور الاول

من المقرر ان تصدر نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 الدور الاول لجميع الطلاب عبر موقع “وزارة التربية والتعليم العراقية” حيث ان هذا هو الموقع الوحيد المعتمد لصدور نتائج جميع الطلاب، امام عن الروابط المنتشرة في الوقت الحالي فإن الوزارة غير مسؤولة عنها، حيث ان تلك الروابط تقوم بسرقة بيانات جميع الطلاب، لذلك فإن الوزارة غير مسؤولة عن أيًا من تلك الروابط.

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا ايهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

ندى رضا هاني محمد التراس

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 الدور الاول

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والذي تم الاعلان بشكل رسمي عن صدور النتائج من خلالة.

وزارة التربية والتعليم العراقية ضمن البيانات والخدمات المتاحة أمامك انقر على “نتائج السادس الابتدائي”.

ادخل جميع البيانات المطلوبة منك من الرقم الامتحاني و الرقم المدني للطالب، تأكد من إدخاله بشكل صحيح.

انقر على كلمة استعلام، وفور رفع النتائج بشكل رسمي ستصدر لك فورًا في كل مادة علمية.

اوائل السادس الابتدائي بالعراق