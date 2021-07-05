نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2021 دور أول على موقع وزارة التربية العراقية الرسمي رابط مباشر

ظهرت نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2021 دور أول من خلال موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت وهذا بجانب إعلانها في جميع المدارس الابتدائية على مستوى المحافظات العراقية، وهذا حتى يتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2021 بالطريقة المفضلة بالنسبة لهم خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها العراق وسط انتشار فيروس كورونا المستجد والذي يحتم فرض إجراءات احترازية مشددة لضمان سلامة الطلاب.

نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2021

قالت وزارة التربية العراقية بأن موقع الوزارة يستقبل الآف من الطلاب والطالبات خلال الساعات الأخيرة وهو الأمر الذي من شأنه بأن يتسبب في حدوث مشاكل تقنية لدى الموقع بسبب الإقبال المتزايد، ولذا يجب التنويه على ضرورة أن يستمر الطلاب وأولياء أمورهم في البحث عن نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول من خلال المواقع الرسمية على مدار الفترة المقبلة حتى يتمكنوا من معرفة درجاتهم في جميع المواد الدراسية.

وكانت خطوات استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2021 قد جاءت على هذا النحو التالي:

أدخل إلى موقع وزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت.

اضغط على تنزيل كشوف النتائج الدور الأول ومن ثم اختر نتيجة السادس الابتدائي.

اكتب بيانات الطالب واضغط على تنزيل الملف.

انتظر لمدة دقائق قليلة حتى تظهر لك درجات الطالب في جميع المواد الدراسية.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي العراق

يتساءل بعض الطلاب وأولياء أمورهم في مختف محافظات الجمهورية خلال الساعات الأخيرة حول طريقة استعلام نتيجة السادس الابتدائي العراق 2021 الدور الأول وذلك من خلال مواقع الوزارة الرسمية على شبكة الإنترنت، أو عبر المدارس الابتدائية المنتشرة في جميع المناطق والمدن وذلك باستخدام بيانات الطالب الرسمية مثل الاسم والرقم الامتحاني.

وكانت الوزارة قد فتحت باب استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول وذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت وبعد ذلك اضغط على تحميل ملفات PDF وكشوف النتائج بكل محافظة على حدة ومن ثم بداية عملية البحث عن نتيجة الطالب بالاسم الرباعي أو بالرقم الامتحاني المخصص له من قبل الوازرة.