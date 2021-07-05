استقبال جامعة جازان حوالي 14 ألف طلب قبول إلكتروني خلال 24 ساعة

ومع قيام جامعة جازان بفتح بوابة القبول وهذا في تمام يوم الأحد الموافق 24 من ذو القعدة لعام 1442 هجرياً بحيث استقبلت الجامعة في خلال 24 ساعة أكثر من 14 ألف طلب قبول إلكتروني وهذا من أجل الالتحاق ببرامج البكالوريوس وكذلك دبلومات كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية بحيث تمتد فترة التقديم إلى نهاية يوم الجمعة الموافق يوم 29 من شهر ذو القعدة لعام 1442 هجرياً.

تسخير التقنيات من جامعة جازان :-

وقد قام رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور (مرعي بن حسين القحطاني) بالترحيب لكافة الطلاب والطالبات من طلبة الثانوية العامة متمنياً لهم التوفيق في رحلة القبول والانتساب لهذه الجامعة وكذلك دوام تحقيقهم لجميع أنواع النجاح المختلف وكذلك التميز في مسيرتهم كما إنه قام بالتأكيد على حرص الجامعة على تسخير كافة التقنيات والخدمات الإلكترونية من أجل التسهيل على الطلاب والطالبات في القيام بإجراءات عملية القبول مع تحقيق الشفافية والعدالة لهم.

القبول الإلكتروني لجميع المراحل :-

وقد قام عميد القبول والتسجيل الدكتور (أحمد الفقيهي) بالتوضيح بأن عملية القبول التي تسري في جامعة جازان ستكون بشكل إلكتروني لدى جميع مراجلها وكذلك إجراءاتها وهذا بدءاً من قيام الطالب بإدخال البيانات الخاصة به وهذا إلى القيام بمرحلة فرز الطلبات بشكل تنافسي وهذا وفقاً للنسبة المؤهلة لدى التخصصات العلمية وكذلك النسبة الموزونة لدى التخصصات النظرية وهذا حتى الوصول إلى مرحلة الإعلان بالنتائج.

التعجيل في عمليات التحصين :-

قد تم المشادة بتحمل الجامعة المسؤولية الوطنية وكذلك المجتمعية في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كما قامت بطلب التعجيل في تحصين أنفسهم بهدف التمكن من دخول الجامعة بحيث لن يتم السماح بالدخول إلى داخل الجامعة وهذا بدءاً من يوم 22 ذو الحجة إلا من كان محصناً التحصين المعتمد من وزارة الصحة.

الرد على التساؤلات :-

مع العلم بأن فريق الدعم الفني في عمادة القبول والتسجيل جاهز للخدمة على مدار الساعة بغرض الرد على التساؤلات أي استفسارات من المتقدمين وكذلك القيام بمعالجة بعض المشكلات و يتم هذا في وقتها مع عدم الغفلة عن مشاهدة المحتويات الإعلامية التي يتم بثها من أجل القيام بعملية القبول لدى جامعة جازان بشكل سليم.