عاجل.. السودان: الملء الأحادى لسد النهضة تهديد للأمن والسلم الإقليميين

جدة - نرمين السيد - وكتب عباس عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر "استجابة مجلس الأمن لطلب السودان بعقد جلسة خاصة بملف سد النهضة نجاح للدبلوماسية السودانية، وتأكيد واضح على حجة السودان بأن الملء الأحادى يمثل تهديداً للأمن والسلم الإقليميَّيْن". وأعلن مجلس الأمن الدولى عن عقد جلسة الخميس المقبل فى الثامن من يوليو بشأن سد النهضة، بعد تلقيه طلبا من مصر والسودان بسبب تعنت إثيوبيا فى التوصل لاتفاق بشأن السد.

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