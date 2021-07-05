4 قتلى و3 جرحى بإطلاق نار فى ملعب كرة القدم بالمكسيك

جدة - نرمين السيد - وكشفت وسائل إعلام مكسيكية أن الحادث وقع ليلة الأحد، فى الملعب التابعة لمجمع فلوريس ماجون فى كويرنافاكا. وأوضح موقع Silla Rota الإخبارى أن مسلحين دخلوا الملعب أثناء المباراة، وأطلقوا النار على المشاهدين قبل أن يلوذوا بالفرار بواسطة سيارة ودراجتين ناريتين. يذكر أن المنطقة التى وقع فيها الحادث، سبق أن كانت مرارا مسرحا لواقعات مرتبطة بالجريمة المنظمة.

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