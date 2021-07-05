تردد قناة الأهلي 2021 على نايل سات وأهم ما تقدمه للمشاهدين

تسائل العديد من الأشخاص وعشاق كرة القدم عن تردد قناة الأهلي 2021 حيث تعد تلك القناة من أشهر قنوات الرياضة وتوفر للمشاهدين العديد من الماتشات القديمة والحديثة للتسلية والإمتاع، تابعونا في هذا المقال فسنعرض عليكم أهم التفاصيل حول هذه القناة والتردد الجديد لهذا العام لتتمكن من الحصول على أفضل إشارة.

تردد قناة الأهلي 2021 نبذة عن قناة الأهلي:

قناة الأهلى من أقدم وأشهر القنوات الرياضية التي تذاع على التلفزيون العربي والتي تعود ملكيتها إلى نادي الأهلي النادي الأول في جمهورية مصر العربية وتجذب انتباه شريحة كبيرة من محبي كرة القدم في الوطن العربي بشكل عام ومشجعي نادي الأهلي بشكل خاص.

تم إطلاق هذه القناة بالتعاون مع شبكة راديو وتلفزيون العرب ART لأول مرة في عام 2008 ليتم تأجيل البث الأول بعد ذلك ليكون تحديداً في يوم الثاني عشر من شهر مارس لعام 2010.

يعد إيهاب الخطيب هو مالك القناة الفعلي وقد قامت شركة بريزنتيشن سبورت بإدارة القناة وتمويلها منذ منتصف عام 2016 لتنال استحسان العديد من المشاهدين منذ اللحظة الاولى من إطلاقها.

تعمل تلك القناة على عرض كافة أخبار الرياضة خاصة كرة القدم وما يحدث لنادي الأهلي وأهم الاخبار وأحوال اللاعبين والمباريات التي يجريها الفريق كما تقوم ببث العديد من المباريات القديمة الهامة الوطنية والعالمية والمباريات التي شارك بها النادي الأهلى طوال تاريخه الحافل بالانتصارات.

تردد قناة الأهلي الجديد:

قام المسئولون في قناة الأهلي بداية من العام الجديد بتغير تردد القناة وذلك لتكون القناة أكثر وضوحاً وتبث بشكل أقوى وإشارة أفضل للمتابعين ومعجبين القناة وذلك على قمر نايل سات وكان التردد بجودة HD كالآتي:

تردد قناة الأهلي : ١١٧٤٧.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل الاستقطاب: راسي.

معامل تصحيح الخطأ: ٣/٤.

هناك أيضاً تردد للقناة بجودة SD كالآتي

التردد: 12340

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

الاستقطاب: افقي.

يمككن بكل سهولة ضبط جهازك على هذا التردد وإدخال المعلومات صحيحة والاستمتاع بالقناة بجودة عالية ومشاهدة كل ما ترغب به من برامج حوارية وتحليلية حول كرة القدم والعديد من الالعاب التي يشارك بها نادي الأهلي سواء كرة القدم أو غيرها.