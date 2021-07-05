“Enquiry” الآن نتائج السادس الابتدائي 2021 رابط مباشر جميع المحافظات على موقع وزارة التربية العراقية

نشر رابط نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الترم الأول درجات الطلاب في جميع المواد الدراسية بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمي من خلال موقع وزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت، وهذا في الوقت الذي قالت فيه الوزارة بأن نسبة النجاح في نتائج السادس الابتدائي 2021 قد جاءت مرتفعة خلال العام الدراسي الحالي وهذا بالمقارنة بما كانت عليه الأوضاع خلال السنوات الأخيرة وهذا يرجع إلى العديد من العوامل التي تؤكد بأن الوزارة قد بذلت قصارى الجهد من أجل إنجاح المنظومة التعليمية خلال العام الدراسي الحالي.

نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق

أكد وزير التربية العراقية الدكتور “علي حميد” بأن عملية نشر نتيجة الصف السادس الابتدائي وباقي صفوف الشهادات والمراحل التعليمية المختلفة من خلال موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت تهدف إلى تسهيل مهمة الطلاب وأولياء أمورهم الراغبين في الإطلاع على النتائج أول بأول فور اعتمادها من قبل الجهات الرسمية، ولذا فقد قررت الوزارة نشر النتيجة بشكل إلكتروني بجانب إعلانها داخل مختلف المدارس الابتدائية بجميع المحافظات والمدن العراقية خلال الساعات المقبلة، ليصيح أمام الطلاب وأولياء أمورهم أكثر من طريقة لمعرفة درجاتهم في مرحلة السادس الابتدائي.

استعلام نتائج السادس الابتدائي 2021 بالرقم الامتحاني

ذكرت وزارة التربية العراقية في بيان رسمي بوقت سابق خلال هذا الشهر بأن ظهور نتيجة الطلاب في الصف السادس الابتدائي من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت هو أمر مؤكد، داعية جميع الطلاب بضرورة متابعة موقع وزارة التربية خلال الساعات القادمة من أجل استخراج النتائج فور اعتمادها ومن ثم معرفة درجات التلميذ في جميع المواد الدراسية.

وكانت طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول بالاسم والرقم الامتحاني قد جاءت على هذا النحو التالي:

سجل دخولك إلى موقع وزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت.

اضغط على خيار النتائج والامتحانات.

اختر نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول.

اكتب كافة البيانات بشكل صحيح وخاصة الاسم والرقم الامتحاني للطالب.

اضغط على عرض النتيجة وانتظر لمدة دقائق معدودة حتى تظهر لك الدرجات في جميع المواد الدراسية.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق

انطلقت تصريحات مسؤولي وزارة التربية العراقية لتؤكد بأن عملية الحصول على نتائج الامتحانات بالنسبة لطلاب السادس الابتدائي وباقي المراحل التعليمية ستكون متاحة فقط من خلال موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت، لتبدأ بعدها التساؤلات من جانب أولياء الأمور حول طريقة الوصول إلى موقع الوزارة وخطوات استخراج النتيجة بدون أخطاء.

ويمكن الآن زيارة موقع وزارة التربية العراقية ومن ثم البدء في عملية استعلام نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الترم الأول عن طريق استخدام بعض البيانات والمعلومات الأساسية لكل طالب وعلى رأسها اسم الطالب والرقم الامتحاني والمحافظة التابع لها.

والجدير بالذكر بأن أغلب مواقع وزارة التربية بالعراق تواجه الآن إقبال متزايد من جانب الطلاب وأولياء أمورهم في مختلف المحافظات، حيث يتواجد الآف من الراغبين في معرفة تفاصيل نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق خلال الساعات الحالية وذلك بعد تصريحات الوزارة بشأن المواعيد النهائية لإعلان النتيجة والتي جاءت خلال هذا الأسبوع على أقصى تقدير.

ظهور أسماء أوائل نتائج السادس الابتدائي العراق

أعلنت منذ قليل وزارة التربية العراقية عن أسماء أوائل الصف السادس الابتدائي بمختلف محافظات جمهورية العراق، مؤكدة بأن الطلاب في هذا العام قد تمكنوا من تحقيق نجاح باهر وهذا على الرغم من الظروف الصعبة التي أحاطت بهذا العام الدراسي والتي ظهرت بوضوح من خلال الإجراءات الاحترازية المشددة التي فرضتها الوزارة لضامن سلامة الطلاب والطالبات وكذلك المعلمين.

ويمكن لجميع الطلاب الآن الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق من خلال مواقع الوزارة الرسمية على شبكة الإنترنت والتي نشرت بالفعل أسماء أوائل الشهادة الابتدائية منذ الصباح الباكر، وهذا في الوقت الذي قالت فيه الوزارة بأن عمليات الاستعلام عن نتيجة الطلاب في كافة المراحل التعليمية وخاصة السادس الابتدائي والثالث المتوسط ونتائج البكالوريا سوف تتم كذلك من خلال المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت أو من خلال المدارس الابتدائية والمتوسطة بجميع أنحاء العراق بعد اعتماد النتائج بشكل متتابع من قبل الوزير الدكتور عي حميد.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول

ذكرت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية العراقية في تصريحات إعلامية منذ قليل، بأن الوزارة قد بدأت بالفعل في اعتماد نتائج الامتحانات لكافة المراحل التعليمية خلال شهر يوليو الجاري، وهو الأمر الذي دفع بعض أولياء الأمور للتساؤل حول طريقة الاستعلام عن النتيجة سواء بشكل إلكتروني أو من خلال المدارس المختلفة بجميع المحافظات.

وقد أكدت الوزارة في بياناتها الرسمية بأن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي متاح أمام جميع الطلاب بلا استثناء وبشكل مجاني من خلال موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت طيلة الفترة المقبلة، وهذا الأمر لن ينطبق على نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول فقط، بل حتى على جميع نتائج الامتحانات في الفصل الدراسي الثاني بما في ذلك نتيجة الصف الثالث المتوسط وكذلك نتائج الصف التاسع وباقي المراحل التعليمية بلا استثناء وهذا حتى نهاية شهر يوليو الجاري.