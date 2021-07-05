موعد إقامة صلاة عيد الأضحى 1442 في السعودية

موعد إقامة صلاة عيد الأضحى في السعودية، يتم البحث الآن بكثرة في الفترة الحالية عن موعد أداء صلاة عيد الأضحى في السعودية حتى يتعرف المواطنون على موعد إقامة الصلاة بالتحديد، ونعرض لكم موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية.

موعد عيد الأضحى في السعودية

يتم الاستناد على رؤية هلال شهر ذي الحجة لكي يُحدد يوم عيد الأضحى ولكن تدل التنبؤات الفلكية حتى الآن أن عيد الأضحى في 20 يونيو ووقفة عرفات في 19 يونيو اليوم الذي يليه، وبعد تحديد موعد عيد الأضحى في السعودية يجب التعرف على موعد أداء صلاة عيد الأضحى في السعودية.

صلاة عيد الأضحى في السعودية

ذكرت وزارة الشئون الإسلامية موعد إقامة صلاة عيد الأضحى بمشيئة الله، وأوضحت أن الصلاة تكون بعد مرور مدة من ربع ساعة حتى ثلث ساعة بعد شروق الشمس.

صلاة عيد الأضحى في مناطق السعودية المختلفة

وجميعًا نعلم أن مواقيت الصلاة تختلف من منطقة لأخرى من مناطق السعودية وفقًا لموقعها من الشمس لهذا هذه قائمة بمواقيت صلاة عيد الأضحى في محافظات السعودية لصلاة عيد الأضحى بمشيئة الله: