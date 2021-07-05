موعد إقامة صلاة عيد الأضحى 1442 في السعودية

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موعد إقامة صلاة عيد الأضحى في السعودية، يتم البحث الآن بكثرة في الفترة الحالية عن موعد أداء صلاة عيد الأضحى في السعودية حتى يتعرف المواطنون على موعد إقامة الصلاة بالتحديد، ونعرض لكم موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية.موعد عيد الأضحى في السعودية
يتم الاستناد على رؤية هلال شهر ذي الحجة لكي يُحدد يوم عيد الأضحى ولكن تدل التنبؤات الفلكية حتى الآن أن عيد الأضحى في 20 يونيو ووقفة عرفات في 19 يونيو اليوم الذي يليه، وبعد تحديد موعد عيد الأضحى في السعودية يجب التعرف على موعد أداء صلاة عيد الأضحى في السعودية.صلاة عيد الأضحى في السعودية
ذكرت وزارة الشئون الإسلامية موعد إقامة صلاة عيد الأضحى بمشيئة الله، وأوضحت أن الصلاة تكون بعد مرور مدة من ربع ساعة حتى ثلث ساعة بعد شروق الشمس.
صلاة عيد الأضحى في مناطق السعودية المختلفة
وجميعًا نعلم أن مواقيت الصلاة تختلف من منطقة لأخرى من مناطق السعودية وفقًا لموقعها من الشمس لهذا هذه قائمة بمواقيت صلاة عيد الأضحى في محافظات السعودية لصلاة عيد الأضحى بمشيئة الله:
- صلاة عيد الأضحى بالمدينة المنورة بتمام السادسة وخمس دقائق.
- وصلاة عيد الأضحى بالرياض بتمام الخامسة وست وثلاثون دقيقة.
- صلاة عيد الأضحى بالدمام بتمام الخامسة والتاسعة عشر دقيقة.
- وصلاة عيد الأضحى بمكة المكرمة بتمام السادسة وتسع دقائق.
- صلاة عيد الأضحى في جدة بتمام السادسة وإحدى عشر دقيقة.
- وصلاة عيد الأضحى في النبك بتمام السادسة دقيقة.
- صلاة عيد الأضحى بتبوك بتمام السادسة وتسع دقائق.
- وصلاة عيد الأضحى بالطائف بتمام السادسة وسبعة عشر دقيقة.
- صلاة عيد الأضحى في رفحاء بتمام الخامس وتسع وثلاثين دقيقة.
- وصلاة عيد الأضحى في أبها بتمام الخامسة وتسع عشر دقيقة.
- صلاة عيد الأضحى بنجران بتمام الخامسة وتسع وخمسين دقيقة.
- وصلاة عيد الأضحى بالجبيل بتمام الخامسة وتسع عشر دقيقة.
- صلاة عيد الأضحى بالقويعية بتمام الخامسة وخمس وأربعين دقيقة.
- وصلاة عيد الأضحى بالطائف بتمام السادسة وسبعة عشر دقيقة.
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موعد إقامة صلاة عيد الأضحى في السعودية، يتم البحث الآن بكثرة في الفترة الحالية عن موعد أداء صلاة عيد الأضحى في السعودية حتى يتعرف المواطنون على موعد إقامة الصلاة بالتحديد، ونعرض لكم موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية.موعد عيد الأضحى في السعودية
يتم الاستناد على رؤية هلال شهر ذي الحجة لكي يُحدد يوم عيد الأضحى ولكن تدل التنبؤات الفلكية حتى الآن أن عيد الأضحى في 20 يونيو ووقفة عرفات في 19 يونيو اليوم الذي يليه، وبعد تحديد موعد عيد الأضحى في السعودية يجب التعرف على موعد أداء صلاة عيد الأضحى في السعودية.صلاة عيد الأضحى في السعودية
ذكرت وزارة الشئون الإسلامية موعد إقامة صلاة عيد الأضحى بمشيئة الله، وأوضحت أن الصلاة تكون بعد مرور مدة من ربع ساعة حتى ثلث ساعة بعد شروق الشمس.
صلاة عيد الأضحى في مناطق السعودية المختلفة
وجميعًا نعلم أن مواقيت الصلاة تختلف من منطقة لأخرى من مناطق السعودية وفقًا لموقعها من الشمس لهذا هذه قائمة بمواقيت صلاة عيد الأضحى في محافظات السعودية لصلاة عيد الأضحى بمشيئة الله:
- صلاة عيد الأضحى بالمدينة المنورة بتمام السادسة وخمس دقائق.
- وصلاة عيد الأضحى بالرياض بتمام الخامسة وست وثلاثون دقيقة.
- صلاة عيد الأضحى بالدمام بتمام الخامسة والتاسعة عشر دقيقة.
- وصلاة عيد الأضحى بمكة المكرمة بتمام السادسة وتسع دقائق.
- صلاة عيد الأضحى في جدة بتمام السادسة وإحدى عشر دقيقة.
- وصلاة عيد الأضحى في النبك بتمام السادسة دقيقة.
- صلاة عيد الأضحى بتبوك بتمام السادسة وتسع دقائق.
- وصلاة عيد الأضحى بالطائف بتمام السادسة وسبعة عشر دقيقة.
- صلاة عيد الأضحى في رفحاء بتمام الخامس وتسع وثلاثين دقيقة.
- وصلاة عيد الأضحى في أبها بتمام الخامسة وتسع عشر دقيقة.
- صلاة عيد الأضحى بنجران بتمام الخامسة وتسع وخمسين دقيقة.
- وصلاة عيد الأضحى بالجبيل بتمام الخامسة وتسع عشر دقيقة.
- صلاة عيد الأضحى بالقويعية بتمام الخامسة وخمس وأربعين دقيقة.
- وصلاة عيد الأضحى بالطائف بتمام السادسة وسبعة عشر دقيقة.
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