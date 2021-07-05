أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ علان رداعي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ علان رداعيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / علان رداعي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ / عبده علان رداعي ، وكافه آل رداعي بمديرية حجور كعيدنة محافظه حجة ، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة ومواساته القلبيةبهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

