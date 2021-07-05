أقصى عقوبة تنتظر نائبين تونسيين لاعتدائهما على عبير موسى

جدة - نرمين السيد - قرر البرلمان التونسى، اليوم الاثنين، تسليط أقصى عقوبة يسمح بها النظام الداخلى على النائبين الصحبى صمارة وسيف الدين مخلوف، إثر اعتدائهما على النائبة عبير موسى رئيسة كتلة "الحزب الدستورى الحر".





وتداول مكتب مجلس نواب الشعب فى اجتماع استثنائى اليوم الاثنين حضوريا وعبر التواصل عن بعد، حول ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم 30 يونيو 2021 من تصرفات وعنف، وبعد أن أدان ما أقدم عليه النائبان صمارة ومخلوف، جدد مكتب المجلس رفضه المطلق اللجوء للعنف.

وشدد على أن هذا التصرف فردى ومرفوض وغير مسؤول، ويتعارض مع ما سنته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية، وفق ما جاء فى بلاغ صادر عن البرلمان، حسمبا نقلت قناة "روسيا اليوم".

وجدد دعوته النواب إلى صون مؤسستهم الدستورية، والنأى بها عن كل ما يسيء إلى سمعتها ويشوّه صورتها لدى الرأى العام ويزعزع ثقة الناخبين فيها.