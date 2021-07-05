جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، اليوم الاثنين، إنه "تم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 62 راكبا وأفراد طاقم الطائرة الـ7 بسلام، وتم نقلهم إلى مبنى المطار". وأضافت طيران الخليج أنه "يتم العمل حاليا مع الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرض طائرة قادمة من البحرين لحادث عارض أثناء هبوطها بالكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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