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يبحث الكثيرين عن مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2021 للطلاب المصريين والعرب بعد أن قمت جامعة 6 أكتوبر بالإعلان اليوم عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2021- 2022 للطلاب المصريين والوافدين من الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية العامة المصرية، وأيضًا للطلاب المحولين بشروط منها استيفاء متطلبات القبول بالجامعة التي تم الإعلان عنها اعتبارًا من الأربعاء الموافق 7-7-2021 لحين اكتمال الأعداء.مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2021 للطلاب المصريين والعرب
تضم جامعة 6 أكتوبر 14 كلية علمية ونظرية. وقد أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي الجديد بالكليات ويتم تقديم طلب الدراسة مباشرة بمقر الجامعة طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا هذا ولا يُعد القبول نهائيًا إلا بعد اجتياز الطلاب اختبارات القبول واستكمال المستندات المطلوبة وموافقة وزارة التعليم العالي علمًا بأن الخط الساخن للجامعة هو 16704.مصاريف جامعة 6 أكتوبر للوافدين بالدولار
- كلية الطب والجراحة، رسوم القسط الأول 6000 دولار، والقسط الثاني 4000، والإجمالي 10000 دولار.
- كلية طب الأسنان، رسوم القسط الأول 5400 دولار، والقسط الثاني 3600، والإجمالي 90000 دولار.
- كلية الصيدلة برنامج الفارما الحالي، رسوم القسط الأول 4800 دولار، والقسط الثاني 3200، والإجمالي 80000 دولار.
- كلية الصيدلة برنامج الفارما الجديد، رسوم القسط الأول 5100 دولار، والقسط الثاني 3400، والإجمالي 8500 دولار.
- كلية العلاج الطبيعي، رسوم القسط الأول 3600 دولار، والقسط الثاني 2400، والإجمالي 6000 دولار.
- كلية العلوم الصحية التطبيقية، رسوم القسط الأول 3000 دولار، والقسط الثاني 2000، والإجمالي 5000 دولار.
- كلية التمريض، رسوم القسط الأول 1800 دولار، والقسط الثاني 1200، والإجمالي 3000 دولار.
- كلية الهندسة، رسوم القسط الأول 3600 دولار، والقسط الثاني 2400، والإجمالي 6000 دولار.
- كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب، رسوم القسط الأول 3000 دولار، والقسط الثاني 2000، والإجمالي 5000 دولار.
- كلية الفنون التطبيقية، رسوم القسط الأول 2700 دولار، والقسط الثاني 1800، والإجمالي 4500 دولار.
- كلية الاقتصاد إنجليزي، رسوم القسط الأول 3000 دولار، والقسط الثاني 2000، والإجمالي 5000 دولار.
- كلية الاقتصاد عربي، رسوم القسط الأول 2400 دولار، والقسط الثاني 1600، والإجمالي 4000 دولار.
- كلية اللغات والترجمة إنجليزي، رسوم القسط الأول 2520 دولار، والقسط الثاني 1680، والإجمالي 4200 دولار.
- كلية اللغات والترجمة باقي الأقسام، رسوم القسط الأول 2400 دولار، والقسط الثاني 1600، والإجمالي 4000 دولار.
- كلية الإعلام وعلوم الاتصال، رسوم القسط الأول 2400 دولار، والقسط الثاني 1600، والإجمالي 4000 دولار.
- كلية التربية رياض أطفال خاص – علم نفس، رسوم القسط الأول 1800 دولار، والقسط الثاني 1200، والإجمالي 3000 دولار.
- كلية التربية عربي – إنجليزي – حاسب آلي – ألماني، رسوم القسط الأول 1920 دولار، والقسط الثاني 1200، والإجمالي 3200دولار.
- كلية السياحة والفنادق، رسوم القسط الأول 1920 دولار، والقسط الثاني 1200، والإجمالي 3200دولار.
- كلية الطب والجراحة، رسوم القسط الأول 75000 جنيه، والقسط الثاني 50000، والإجمالي 125000 جنية
- كلية طب الأسنان، رسوم القسط الأول 60000 جنيه، والقسط الثاني 40000، والإجمالي 100000 جنية
- كلية الصيدلة برنامج الفارما الحالي، رسوم القسط الأول 51000 جنيه، والقسط الثاني 43000، والإجمالي 85000 جنية
- كلية الصيدلة برنامج الفارما الجديد، رسوم القسط الأول 57000 جنيه، والقسط الثاني 38000، والإجمالي 95000 جنية
- كلية العلاج الطبيعي، رسوم القسط الأول 42000 جنيه، والقسط الثاني 28000، والإجمالي 70000 جنية
- كلية العلوم الصحية التطبيقية، رسوم القسط الأول 24000 جنيه، والقسط الثاني 16000، والإجمالي 40000 جنية
- كلية التمريض،رسوم القسط الأول 15000 جنيه، والقسط الثاني 10000، والإجمالي 25000 جنية
- كلية الهندسة، رسوم القسط الأول 36000 جنيه، والقسط الثاني 24000، والإجمالي 60000 جنية
- كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب، رسوم القسط الأول 21000 جنيه، والقسط الثاني 14000، والإجمالي 35000 جنية
- كلية الفنون التطبيقية، رسوم القسط الأول 24000 جنيه، والقسط الثاني 16000، والإجمالي40000 جنية
- كلية الاقتصاد إنجليزي، رسوم القسط الأول 24000 جنيه، والقسط الثاني 16000، والإجمالي 40000 جنية
- كلية الاقتصاد عربي، رسوم القسط الأول 18000 جنيه، والقسط الثاني 16000، والإجمالي 30 ألف جنية.
- كلية اللغات والترجمة إنجليزي،رسوم القسط الأول 18000 جنيه، والقسط الثاني 16000، والإجمالي 30 ألف جنية.
- كلية اللغات والترجمة باقي الأقسام، رسوم القسط الأول 15000 جنيه، والقسط الثاني 10000، والإجمالي 25 ألف جنية.
- كلية الإعلام وعلوم الاتصال، رسوم القسط الأول 21000 جنيه، والقسط الثاني 14000، والإجمالي 35000 جنية
- كلية التربية رياض أطفال خاص – علم نفس، رسوم القسط الأول 12000 جنيه، والقسط الثاني 8000، والإجمالي 20 ألف جنية
- كلية التربية عربي – إنجليزي – حاسب آلي – ألماني، رسوم القسط الأول 15000 جنيه، والقسط الثاني 10000، والإجمالي 25 ألف جنية
- كلية السياحة والفنادق، رسوم القسط الأول 12000 جنيه، والقسط الثاني 8000، والإجمالي 20 ألف جنية.
الوسوم
يبحث الكثيرين عن مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2021 للطلاب المصريين والعرب بعد أن قمت جامعة 6 أكتوبر بالإعلان اليوم عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2021- 2022 للطلاب المصريين والوافدين من الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية العامة المصرية، وأيضًا للطلاب المحولين بشروط منها استيفاء متطلبات القبول بالجامعة التي تم الإعلان عنها اعتبارًا من الأربعاء الموافق 7-7-2021 لحين اكتمال الأعداء.مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2021 للطلاب المصريين والعرب
تضم جامعة 6 أكتوبر 14 كلية علمية ونظرية. وقد أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي الجديد بالكليات ويتم تقديم طلب الدراسة مباشرة بمقر الجامعة طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا هذا ولا يُعد القبول نهائيًا إلا بعد اجتياز الطلاب اختبارات القبول واستكمال المستندات المطلوبة وموافقة وزارة التعليم العالي علمًا بأن الخط الساخن للجامعة هو 16704.مصاريف جامعة 6 أكتوبر للوافدين بالدولار
- كلية الطب والجراحة، رسوم القسط الأول 6000 دولار، والقسط الثاني 4000، والإجمالي 10000 دولار.
- كلية طب الأسنان، رسوم القسط الأول 5400 دولار، والقسط الثاني 3600، والإجمالي 90000 دولار.
- كلية الصيدلة برنامج الفارما الحالي، رسوم القسط الأول 4800 دولار، والقسط الثاني 3200، والإجمالي 80000 دولار.
- كلية الصيدلة برنامج الفارما الجديد، رسوم القسط الأول 5100 دولار، والقسط الثاني 3400، والإجمالي 8500 دولار.
- كلية العلاج الطبيعي، رسوم القسط الأول 3600 دولار، والقسط الثاني 2400، والإجمالي 6000 دولار.
- كلية العلوم الصحية التطبيقية، رسوم القسط الأول 3000 دولار، والقسط الثاني 2000، والإجمالي 5000 دولار.
- كلية التمريض، رسوم القسط الأول 1800 دولار، والقسط الثاني 1200، والإجمالي 3000 دولار.
- كلية الهندسة، رسوم القسط الأول 3600 دولار، والقسط الثاني 2400، والإجمالي 6000 دولار.
- كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب، رسوم القسط الأول 3000 دولار، والقسط الثاني 2000، والإجمالي 5000 دولار.
- كلية الفنون التطبيقية، رسوم القسط الأول 2700 دولار، والقسط الثاني 1800، والإجمالي 4500 دولار.
- كلية الاقتصاد إنجليزي، رسوم القسط الأول 3000 دولار، والقسط الثاني 2000، والإجمالي 5000 دولار.
- كلية الاقتصاد عربي، رسوم القسط الأول 2400 دولار، والقسط الثاني 1600، والإجمالي 4000 دولار.
- كلية اللغات والترجمة إنجليزي، رسوم القسط الأول 2520 دولار، والقسط الثاني 1680، والإجمالي 4200 دولار.
- كلية اللغات والترجمة باقي الأقسام، رسوم القسط الأول 2400 دولار، والقسط الثاني 1600، والإجمالي 4000 دولار.
- كلية الإعلام وعلوم الاتصال، رسوم القسط الأول 2400 دولار، والقسط الثاني 1600، والإجمالي 4000 دولار.
- كلية التربية رياض أطفال خاص – علم نفس، رسوم القسط الأول 1800 دولار، والقسط الثاني 1200، والإجمالي 3000 دولار.
- كلية التربية عربي – إنجليزي – حاسب آلي – ألماني، رسوم القسط الأول 1920 دولار، والقسط الثاني 1200، والإجمالي 3200دولار.
- كلية السياحة والفنادق، رسوم القسط الأول 1920 دولار، والقسط الثاني 1200، والإجمالي 3200دولار.
- كلية الطب والجراحة، رسوم القسط الأول 75000 جنيه، والقسط الثاني 50000، والإجمالي 125000 جنية
- كلية طب الأسنان، رسوم القسط الأول 60000 جنيه، والقسط الثاني 40000، والإجمالي 100000 جنية
- كلية الصيدلة برنامج الفارما الحالي، رسوم القسط الأول 51000 جنيه، والقسط الثاني 43000، والإجمالي 85000 جنية
- كلية الصيدلة برنامج الفارما الجديد، رسوم القسط الأول 57000 جنيه، والقسط الثاني 38000، والإجمالي 95000 جنية
- كلية العلاج الطبيعي، رسوم القسط الأول 42000 جنيه، والقسط الثاني 28000، والإجمالي 70000 جنية
- كلية العلوم الصحية التطبيقية، رسوم القسط الأول 24000 جنيه، والقسط الثاني 16000، والإجمالي 40000 جنية
- كلية التمريض،رسوم القسط الأول 15000 جنيه، والقسط الثاني 10000، والإجمالي 25000 جنية
- كلية الهندسة، رسوم القسط الأول 36000 جنيه، والقسط الثاني 24000، والإجمالي 60000 جنية
- كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب، رسوم القسط الأول 21000 جنيه، والقسط الثاني 14000، والإجمالي 35000 جنية
- كلية الفنون التطبيقية، رسوم القسط الأول 24000 جنيه، والقسط الثاني 16000، والإجمالي40000 جنية
- كلية الاقتصاد إنجليزي، رسوم القسط الأول 24000 جنيه، والقسط الثاني 16000، والإجمالي 40000 جنية
- كلية الاقتصاد عربي، رسوم القسط الأول 18000 جنيه، والقسط الثاني 16000، والإجمالي 30 ألف جنية.
- كلية اللغات والترجمة إنجليزي،رسوم القسط الأول 18000 جنيه، والقسط الثاني 16000، والإجمالي 30 ألف جنية.
- كلية اللغات والترجمة باقي الأقسام، رسوم القسط الأول 15000 جنيه، والقسط الثاني 10000، والإجمالي 25 ألف جنية.
- كلية الإعلام وعلوم الاتصال، رسوم القسط الأول 21000 جنيه، والقسط الثاني 14000، والإجمالي 35000 جنية
- كلية التربية رياض أطفال خاص – علم نفس، رسوم القسط الأول 12000 جنيه، والقسط الثاني 8000، والإجمالي 20 ألف جنية
- كلية التربية عربي – إنجليزي – حاسب آلي – ألماني، رسوم القسط الأول 15000 جنيه، والقسط الثاني 10000، والإجمالي 25 ألف جنية
- كلية السياحة والفنادق، رسوم القسط الأول 12000 جنيه، والقسط الثاني 8000، والإجمالي 20 ألف جنية.
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