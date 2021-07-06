رابط نظام نور التعليمي 1443 يعلن عن فتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي

التسجيل في النقل المدرسي من أكثر عمليات البحث في الساعات الأخيرة، حيث بدء أولياء الأمور بالتسابق والبحث حول نظام نور التعليمي داخل المملكة العربية السعودية بمجرد الإعلان من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن فتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 1443، وهي خدمة مقدمة من شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي التابعة إلى وزارة التعليم في مجال النقل المدرسي بالمملكة العربية السعودية، داعية أولياء الأمور الراغبين في نقل أولادهم مبكراً إلى التسجيل في نظام نور التعليمي وإتباع الخطوات المطلوبة وإضافة بيانات الطالب كاملة، ونوهت وزارة التعليم السعودية وأكدت على سرعة البدء بالتسجيل بالحجز، وذلك لأن عدد المقاعد محدودة وسيتم الاختيار بناء على الطلاب البعيدون مسافات كبيرة عن المدرسة.

طريقة التسجيل بالنقل المدرسي علي نظام نور 1443

ومن الجدير بالذكر فقد صرحت شركة تطوير الخدمات للنقل التعليمي كافة على أن يتوافر بها شروط التي تم فرضها، حيث تخضع لكافة معايير الاستحقاق وأن الأولوية ستكون للفئة الأكثر استحقاقاً، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجة لها، ومن ذلك سلامة الطالب والطالبة، والحالة الاجتماعية، والبعد عن المدرسة، وتتخذ الوزارة اجراءات من اجل سلامة جميع الطلبة والطالبات وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ولضمان عدم تكدس الطلاب في الفصل وتطبيق البعد الاجتماعي، ويتطلب التسجيل شرطا عاما لا يمكننا الاستغناء عنه، وهو أن يكون الطالب مسجلا علي نظام نور الإلكتروني حتى نستطيع القيام بتنفيذ الخطوات الآتية، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الخطوات.

الدخول لموقع نظام نور عبر الرابط . قم بالضغط على تسجيل الدخول. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وتسجيل رمز التحقق. قم بالضغط على تسجيل الدخول. يدخل الطالب إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع ويتوجه إلى القائمة الجانبية وقم باختيار منها (خدمة طلب النقل المدرسي). وقوف المستخدم عند خانة الاسم ويقوم بالضغط عليها وتحديد اسم الطالب الذي يرغب التسجيل في الخدمة، ثم يدخل بيانات الطالب المطلوبة. وينبغي الضغط علي الموافقة على الأحكام و الشروط. بعد ذلك قم بإدخال رقم الجوال الخاص بك، وبعدها يصل إليك رمز الكود الذي تدخله. وبعدها نقوم بالضغط على «سداد»، وذلك من أجل سداد الرسوم الخاصة بالتسجيل. ستصلك رسالة من أجل التأكيد على سداد الرسوم ستقوم بالضغط على نعم. بعد القيام بسداد الرسوم ستظهر لك حالة الطلب من الشركة وسيكون عليك أن تحتفظ برقم الفاتورة.

خطوات التسجيل بالنقل المدرسي علي نظام نور 1443متطلبات وشرط التسجيل:

بالإضافة إلى أن وزارة التعليم السعودي أوضحت من خلال صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المدارس تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفقاً للوضع الحالي وظروف كورونا، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب وحمايتهم وذلك من خلال اتباع بروتوكول الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة، موضحة أن تكاليف التسجيل في الخدمة سيتطلب سداد رسوم التسجيل وهي بقيمة 200 ريال للعام كاملاً على نظام نور، لافتاً إلى أن هذه التكاليف لا تمثل التكلفة الحقيقية لخدمة النقل المدرسي، وإنما تتحمل الدولة تكلفة مضاعفة لرفع كفاءة التشغيل ولضمان عدم حجز المقاعد عن طريق فئات لا تستفيد منها بصورة كاملة، وأشار إلى أن هذه الرسوم أو الأجور لا يمكن استرداها إذا تم توفير الخدمة وقبول الطلب المقدم، بينما يمكن استردادها عن طريق خدمة سداد في حال عدم قبول الطلب المقدم وعدم توفير الخدمة، موضحاً أن شركة تطوير النقل التعليمي يمكن التواصل معها عن طريق الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تويتر ومركز خدمة العملاء والبريد الإلكتروني.

خدمة التواصل والتفاعل مع شركة النقل التعليمي:

فقد أوضحت شركة تطوير النقل التعليمي أنها وفرت قنوات لخدمة المستفيدين والتواصل والتفاعل معهم من خلال تلقي الاتصالات من قبل مركز خدمة العملاء على الرقم المجاني 8001231000 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالشركة أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي للشركة.