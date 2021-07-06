رابط تقديم وتسجيل جامعة الكويت سلم الدرجات والخطة الزمنية للتقديم سلم الدرجات والأوزان المحددة

رابط تسجيل جامعة الكويت 2021 و نظام القبول الإلكتروني جامعة الكويت وسلم درجات جامعة الكويت واختبار القدرات الأكاديمية والأوزان المُحددة لجميع كليات جامعة الكويت 2021 والخطة الزمنية للتقديم والتسجيل، من أهم الأمور التي يبحث عنها خريجي الثانوية العامة الناجحين في الصف الثاني عشر،أما عن نظام القبول الإلكتروني لجامعة الكويت وفيه يتم تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني للطلبة الكويتين حاملي الجنسية الكويتية، وكذلك أبناء الكويتيات، وكذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، كما يمكن لخريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأمريكية وخريجي الثانوية الانجليزية، ويتم التقديم حسب المواعيد التي أعلنتها الجامعة، ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة رابط البوابة الإلكترونية portal.ku.edu.kw لجامعة الكويت، والإطلاع على سياسة القبول ودليل وقواعد القبول والتحويل بجامعة الكويت، وسنستعرض من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل المُتعلقة بتقديم طلب التحاق بجامعة الكويت.



رابط تقديم طلب التحاق بجامعة الكويت portal.ku.edu.kw

ومن الجدير بالذكر ما صرح الدكتور مشعل الغربللي، وهو القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت، حيث صرح في وقت سابق عن مواعيد فتح باب التقديم والتسجيل للالتحاق والقبول بجامعة الكويت، هذا وقد بدأ التقديم والتسجيل يوم الأحد 4 يوليو 2021، على أن يتم الانتهاء من التسجيل وغلق باب التقديم يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021، للالتحاق بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي الجديد، ويتم التقديم إلكترونيا للفئات الطلابية التالية

خريجي النظام الموحد.

خريجي المعهد الديني.

خريجي الثانوية الأميركية.

حاملي شهادات المدارس الإنجليزية والمتوقع تخرجهم فيها “لطلبة مدارس الكويت”.

نظام وشروط القبول الإلكتروني جامعة الكويت

وأضاف الدكتور الغربللي في تصريحاته إن فترة التقديم ستكون متاحة للطلاب والطالبات حاملي الجنسية الكويتية، وأبناء السيدات الكويتيات، ومواطني دول مجلس التعاون، كما سيكون التقديم متاح أيضا للطلاب والطالبات المقيمين بدولة الكويت بصورة غير قانونية والمستوفين لشروط القبول.

وتجدر الإشارة إلى أن الطلاب والطالبات الكويتين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خارج دولة الكويت، عليهم تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت في صالة القبول والتسجيل بالشويخ، ويسري الأمر ذاته على الطلبة غير الكويتيين المسموح لهم بالتقديم لجامعة الكويت، على أن يتم ذلك طبقا للخطة الزمية الخاصة بالتقديم والتسجيل لطلبات الالتحاق، على أن تراعى التدابير والإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة.

رابط تقديم التحاق جامعة الكويت سلم الدرجات “الخطة الزمنية للتقديم”

ومن الجدير بالذكر أن موعد إعلان نتائج القبول ستكون بعد 3 أيام من غلق باب التقديم، أي يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021، ويجب الإشارة إلى أن الطلاب والطالبات الذين سيتم قبولهم بالجامعة في البعثات سواء خارجية أو داخلية، على هؤلاء الطلاب القيام بتحديد رغبتهم، إما بالاستمرار في البعثات أو الالتحاق بجامعة الكويت، حيث يجب عليهم ويشترط انسحابهم من البعثة قبل موعد غلق باب تقديم طلب الالتحاق بالجامعة.

اختبار القدرات الأكاديمية والأوزان المُحددة لجميع كليات جامعة الكويت 2021

أما بخصوص الحدود الدنيا لتقيد طلب الالتحاق بالجامعة للطلاب الكويتين وأبناء وبنات الكويتيات، فهي كما هي بالأعوام السابقة بدون أي تغيير، وهي 70% أو 2.50 نقطة للقسم العلمي و78% أو 2.90 نقطة للقسم الأدبي، وأن أن الحد الأدنى للمقبولين منهم للفصل الأول هو 75% للقسم العلمي و80% للقسم الأدبي، على أن يتم قبول المتبقي من الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، هذا ويتم تحديد تخصصات المقبولين بالجامعة خلال الأسبوع الأول من إعلان نتائج القبول بالجامعة.

وفي حال الاستفسارات والتساؤلات، أتاحت جامعة الكويت الخط الساخن “1866000” حيث يمكن للطلاب والطالبات المستجدين الاتصال بالخط الساخن في حال وجود أي استفسارات، والخط الساخن متاح حتى يوم أعلان النتائج يوم الأربعاء الموافق 18 يوليو 2021، وذلك طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة.