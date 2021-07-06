إسقاط طائرة مسيرة قرب السفارة الأميركية في بغداد

أسقطت القوات الأميركية طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى مقر سفارة الولايات المتحدة في العاصمة بغداد، وفق ما ذكرت مصادر أمنية عراقية، الثلاثاء.

ونقلت وكالة رويتر للأنباء عن مصدرين أمنيين عراقيين بأنه تم اعتراض طائرة مسيرة وإسقاطها قرب السفارة الأميركية في بغداد من دون وقوع ضحايا. وقال المصدران إن الطائرة المسيرة لم تتمكن من الوصول إلى مجمع السفارة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين.

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