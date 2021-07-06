فيديو.. حادث مروع لشاحنة تسببت بمقتل شخصين فى السعودية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، فقد سائق الشاحنة السيطرة عليها عند الإشارة الضوئية فى حى الضرس، مما أدى إلى اصطدامها العنيف بعدة مركبات كانت متوقفة عند الإشارة الضوئية، ثم انقلبت وتناثرت البراميل على الطريق.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودى بمنطقة عسير، أحمد الألمعى، أن الفرق الإسعافية باشرت صباح اليوم الاثنين حادثة مرورية مروعة بمحافظة محايل عسير، تمثلت باصطدام شاحنة مسرعة محملة ببراميل، بعدة مركبات كانت متوقفة أمام إشارة الضرس الضوئية نتيجة عدم تمكن قائدها من السيطرة على قيادتها.

وأشار إلى أنه تم توجيه 3 فرق إسعافية للموقع، وعند وصولها اتضح وجود حالتى وفاة، وحالة خطيرة وأخرى متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للحالتين المصابتين، ونقلهما إلى مستشفى محايل العام لتلقى العلاج المناسب.

من جانبها، أعلنت إدارة مرور منطقة عسير أنها باشرت إجراءات الاستدلال فى حادث الشاحنة الواقع فى محافظة محايل عسير، والذى نتج عنه صدم عدد من المركبات ووفاة شخصين وإصابة آخرين، حيث اتضح من المعاينة الأولية أن سبب الحادث عطل فى مكابح المركبة، ويجرى استكمال إجراءات الحادث وإحالته للجهة المختصة.