البيت الأبيض: إدارة بايدن تضغط من أجل حل وسط فى محادثات أوبك

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، أكد أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب مفاوضات أوبك + وتأثيرها على التعافى الاقتصادى العالمى من جائحة كورونا، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".

ووفقا للبيان فإن مسؤولى الإدارة الأمريكية انخرطوا مع العواصم ذات الصلة للحث على حل وسط يسمح بزيادة الإنتاج المقترحة للمضى قدمًا، مع ان أمريكا ليست طرفا فى هذه المحادثات، حسب نص البيان.

وقد صرح مساعدون فى الإدارة الأمريكية لـ"رويترز" بأن ظروف سوق النفط المستقرة ضرورية لتعزيز الانتعاش وتحقيق هدف الإدارة المتمثل فى توفير طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة.