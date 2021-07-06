الإمارات تمنح تصاريح عمل لهؤلاء الفئة من الحاملين للإقامة الذهبية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن استحداث تصاريح عمل للحاصلين على تأشيرة إقامة طويلة المدى، أكدت وزارة التنمية والموارد البشرية أن هناك ثلاث فئات من حاملي الإقامة الذهبية يمكنهم الحصول على تصريح عمل، وهم: المقيم الذي كان لا يملك عمل وقت حصوله على الإقامة الذهبية، وصاحب العمل الذي يقوم بتجديد تصريح العمل للحاصلين على الإقامة الذهبية، وأخيراً العامل الذي يحمل إقامة ذهبية، ويرغب في الحصول على عمل لدى صاحب عمل آخر.

شروط حصول حاملي الإقامة الذهبية على تصريح عمل

أكدت وزارة التنمية والموارد البشرية أن شروط الحصول على تصريح عمل داخل الإمارات لم تتغير بالنسبة لحاملي الإقامة الذهبية، حيث تتضمن هذه الشروط ما يلي:

الحصول على عرض عمل موقع من قبل صاحب العمل.

عدم وجود تصريح عمل أو بطاقة عمل للمقيم لدى مؤسسة أخرى.

أن يكون عمر المقيم 18 عام أو أكثر.

أن يكون لديه شهادة حسن سير وسلوك مع ضرورة أن يكون العمل يتناسب مع نشاط المنشأة.

وأضافت الوزارة أن رسوم إصدار تصريح العمل لم تتغير بالنسبة للمتواجدين خارج الدولة، وكذلك رسوم التجديد والتعديل.

أنواع تصريح العمل لحاملي الإقامة الذهبية

يمكن لحاملي الاقامة الذهبية في الإمارات الحصول على ثلاث أنواع من تصاريح العمل الداخلية، وهم: