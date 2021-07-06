رابط تسجيل دخول برنامج ريف للدعم المادي برقم الهوية للأسر الصغيرة Reef Saudi وكيفية تسجيل طلب جديد

ننشر رابط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي في المملكة العربية السعودية وخطوات تسجيل الدخول إلى برنامج ريف برقم الهوية الوطنية للمستفيدين من الأسر المنتجة والمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي وقيمة الدعم المادي لصغار المزارعين المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية في إطار حرصها على تقديم سبل الدعم للعاملين في القطاع الزراعي ضمن رؤية المملكة 2030لرفع مستوى المعيشة لكافة المواطنين والعمل على تحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي لكافة المواطنين لحثهم على زيادة الإنتاج بالتزامن مع انتشار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

رابط التسجيل في برنامج ريف

ويحرص كثير من المواطنين السعوديين العاملين في صناعة المنتجات الزراعية وصغار المزارعين على التعرف على رابط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي لصغار المزارعين وربات البيوت للحصول على دعم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلاق وزارة البيئة والزراعة منصة ريف الإلكترونية إحدى البرامج التمويلية لدعم ربات المنازل وصغار مزارعي المملكة العربية السعودية في الأراضي لتنمية قدراتهم المادية، وتحسين مستواهم الاقتصادي واستغلال الموارد والإمكانية المتوافرة في المملكة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية ومنتجات النحل وتربية الماشية والثروة السمكية والفواكه الاستوائية والبن.

شروط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن شروط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي لصغار الأسر المنتجة وربات المنازل وصغار العاملين في القطاع الزراعي، تتمثل فيما يلي:-

يشترط أن يتجاوز سن المستفيدين من برنامج ريف للدعم المادي 21 عامًا:

يجب أن يكون المتقدم يعيش في النطاق الجغرافي المحدد للاستفادة من البرنامج

يشترط صدور شهادة للعمل الحر موثقة من وزارة الموارد البشرية.

يلزم أن يتمتع ربة المنزل أو المتقدم للحصول على الدعم المادي من ريف بالجنسية السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم لطلب الدعم أحد العاملين في المجال الزراعي.

يتم رفض موظفي المؤسسات الحكومية و العاملين في القطاع الخاص.

لابد ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد عن 6000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم غير مستفيد في أحد برامج الدعم الحكومي.

قم بتسجيل الدخول إلى رابط برنامج ريف للدعم المادي.

اضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

أدخل البيانات المطلوبة المتمثلة في كلا من ”اسم المستفيد، وتاريخ ومحل الولادة، ورقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال”.

اكتب كود التحقق، ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

ادخل رقم رقم الهوية الخاصة بك وكلمة السر الجديدة الخاصة بك.

حدد برنامج الدعم المناسب للنشاط الذي تمتلكه.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة في الخانة المخصصة والمتمثلة في“معلومات شخصية، بيانات المشروع، دراسة الجدوى، التحليل المالي والاقتصادي للمشروع”.

حدد المستندات المطلوبة ثم اضغط على إرفاق المستندات ثم الضغط على تقديم الطلب.

خطوات التسجيل في منصة ريف للدعم المادي