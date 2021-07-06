المهلبية بألذ طعم وأبسط طريقة بكل أسرارها

الألبان من أكثر الأشياء التي يجب تناولها بشكل يومي فيجب تناول كوب من الحليب على الاقل مع وجبة الإفطار، ولكن معظم أطفالنا لا يفضلون تناول كوب اللبن لذا تلجأ معظم الأمهات فى إدخال اللبن في معظم المأكولات ومن أشهر هذه المأكولات التي يحبها الأطفال المهلبية، لأنها تتميز بطعمها الجذاب غير أنها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة لأن مكوناتها بسيطة ومتوفرة داخل كل منزل، لذا سوف نقدم لكم طريقتين لتحضير المهلبية في المنزل.

مكونات وكيفية تحضير مهلبية النشا:

لكي نقوم بتجهيز مهلبية النشا كل ما علينا هو إحضار هذه المكونات ونحتاج إلى:

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

أربعة ملاعق من النشا.

نجهز نصف كوب من السكر، واربعة أكواب من الحليب السائل.

كل ما نفعله إتباع هذه الخطوات:

نقوم بوضع النشا مع نصف كوب من الحليب البارد، ونقلبها جيدا. نقوم بوضع باقي أكواب الحليب في إناء، ونضعه على نار مرتفعة الحرارة. نقوم بوضع خليط النشا مع اللبن قبل أن يصل إلى مرحلة الغليان، ونقلبه بإستمرار لحين الغليان. نترك الخليط يغلي لمدة دقيقتين. نطفئ النار ونضع ماء الزهر ونقلبها، ونضعها في طبق التقديم ونزينها بإستخدام اللوز أو الزبيب أو جوز الهند على حسب الرغبة والمتوفر.

مكونات وطريقه عمل مهلبية بالشوكولاته:

لكي نقوم بتحضير مهلبية بالشوكولاته نحتاج إلى مكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة وينتج عنها طبق ولا أحلى وهي:

كمية من جوز الهند للتزيين.

نجهز ثلاث ملاعق من النشا، وملعقة كبيرة من الكاكاو البودر.

نقوم بإحضار ثلاثة أكواب ونصف من اللبن السائل.

كل ما نفعله اتباع هذه الخطوات وهى: