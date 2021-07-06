منحة الزوجة والأبناء الإناث 2021 فوق سن 18 عام.. بشرة سارة

منحة الزوجة والأبناء الإناث فوق سن 18 عام 2021 فبعد طول إنتظار وترقب الأسرة الليبية لمنحة الزوجة والأولاد فيما يخص فئة الزوجة والأولاد فوق سن 18 عام، والأن جاري صرف وإيداع منحة الزوجة والإناث فوق سن 18 عام، وذلك وفقاً لما تم نشره منذ يومين حصرياً، علي موقع ثقفني.

منحة الزوجة والأبناء 2021 فى ليبيا

هي منحة مقدمة من الحكومة الليبية لمساندة ودعم الأسر الليبية، وكانت وزارة الشئون الإجتماعية فى شهر مايو السابق قامت بصرف منحة الزوجة والأبناء إلى المستحقين المسجلين بالمنظومة، وذلك عن المبالغ المستحقة عن الشهور الثلاثة “1 و2 و3” للعام الجاري 2021، بتاريخ 6 مايو، وذلك بعد أن قامت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة “عبدالحميد الدبيبة” تخصيص مبلغ 75 مليار دينار ليبي للمنحة.

وبعدها قامت وزارة الشئون الإجتماعية بتاريخ 12 مايو 2021 بتدشين منصة رقمية لتمكين المستحقين من حل بعض مشاكلهم وبالأخص مشكلتهم مع بعض المصارف أو أي عائق يخص حسابتهم المصرفية، وذلك عن طريق إتاحة تعديل رقم حساب المواطن وإختيار فرع المصرف المراد الصرف منه وكذلك أتاحت المنصة الرقمية لمنحة الزوجة والأبناء التواصل مع الوزارة عبر المنصة فيما يتعلق بمنحة الزوجة والأولاد، وذلك فيما يتعلق بالإستفسارات عن البيانات الأسرية الخاصة بالمستفيد والتأكيد علي صحتها.

منحة الزوجة والأبناء” الإناث” فوق سن 18 عام

لقد قام مصرف ليبيا المركزب بإرسال منحة الزوجة والأبناء إلي المصارف الليبية المختلفة وجاري الأن توزيع فيمة المنحة علي المستحقين من الزوجة والبنات فوق سن 18 عام، وإيداعها في حسابات المستحقين فور الإنتهاء من إجراءات الصرف فى موعد غايته أسبوع من الأن.

توصيات وزارة الشئون الإجتماعية بشأن علاوة الزوجة والأبناء فوق سن 18 عام

فقد قدمت وزارة الشئون الإجتماعية عدة توصيات هامة عبر قنواتها الرسمية علي صفحات التواصل الإجتماع وجاءت تلك التوصيات كالأتي: