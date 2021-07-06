دعم مصر إضافة مواليد.. تسجيل المواليد في بطاقة التموين بوابة الحكومة الإلكترونية

دعم مصر إضافة مواليد ، بالتزامن مع إعلان وزارة التموين المصرية خلال الأيام الماضية عن فتح باب التسجيل لإضافة المواليد الجدد والتصريح عن الفئات التي يمكنها إجراء هذه الإضافات، فقد إشتدت عمليات البحث بشكل ملحوظ عن الرابط الخاص موقع دعم مصر لإضافة أفراد جدد، والذي يتم من خلاله تسجيل المواليد في بطاقة التموين بوابة الحكومة الإلكترونية، وسوف نستعرض الآن من خلال هذا المقال تفاصيل إضافة المواليد لبطاقة التموين وكذلك الخطوات المستخدمة في إجراء الخدمة الكترونيا.

دعم مصر إضافة مواليد

كشفت وزارة التموين المصرية عن بعض الفئات التي يحق لها إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين الخاصة بهم، وهي الفئات التي بلغ عددها حوالي 22 فئة وذلك تبعا لمجموعة من الشروط التي حددتها وزارة التموين خلال الأيام الماضية، وقد نوهت وزراة التموين أيضا أن عملية إضافة المواليد من قبل الفئات المستفيدة سوف يتم إلكترونيًا من خلال موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين، وكذلك من خلال بوابة مصر الرقمية، ومن أهم الشروط التي تم تحديدها ألا يكون الدخل الشهري الخاص بالفرد في الأسرة أكثر من 2400 جنية، ولا يزيد المعاش الذي يتقاضاه عن 1500 جنية.

رابط وخطوات إضافة المواليد موقع دعم مصر

يمكن إجراء خدمة إضافة المواليد الجدد من خلال موقع دعم مصر من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا الدخول الى موقع دعم مصر من خلال إدارة دعم مصر وزارة التموين والتجارة الداخلية

تحديد المحافظة ومن ثم الإدارة التموينية التابع لها المواطن.

اختيار مكتوب التموين.

ادخال اسم مقدم السلع التموينية، ومن ثم المكان الذي يتم من خلاله صرف التموين.

اختيار إضافة المواليد، ومن ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة والخاصة بالمولود بشكل صحيح.

عقب ادخال كافة البيانات يتم الضغط على أيقونة حفظ.

دعم مصر وزارة التموين والتجارة الداخلية

بمجرد دخول المواطن إلي الموقع ستظهر رسالة تحذيرية أنه في حالة وجود أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف تقوم الحكومة بإلغاء البطاقة بشكل نهائي، وسوف يعرض صاحبها للمساءلة القانونية، وقد تحدثنا في السطور السابقة عن دعم مصر إضافة مواليد وكل الخطوات بكل سهولة.