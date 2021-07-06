نتائج المراسلة 2021.. كشف نقاط نتائج إختبار إثبات المستوى برقم التسجيل

نتائج المراسلة 2021 أو نتائج إختبار إثبات المستوى هو أكثر ما يهم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في هذا التوقيت بشكلٍ كبير، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية الوطنية عن موعد طرح نتائج الطلاب لإختبار المراسلة رسميا وكذلك طرح الرابط المستخدم في الإستعلام عن هذه النتائج الكترونيا، وسوف نستعرض الآن من خلال هذا المقال تفاصيل الإستعلام عن نتائج المراسلة 2021 إختبار إثبات المستوى والتعرف على الرابط المخصص للاستعلام عن النتيجة والمطروح من قبل وزارة التربية الوطنية.

نتائج المراسلة 2021

شهدت الساعات الأخيرة إعلان رسمي من قبل المكتب الوطني للتعليم والتدريب عن بعض أنه سوف يتم طرح نتائج الطلاب الذين قاموا بأداء إختيار المراسلة أو إختيارإثبات المستوى في جميع الولايات بالجزائر خلال الايام القليلة القادمة، حيث من المقرر أن يتم طرح النتائج خلال الأيام الأولى من شهر يوليو الجاري، على أنه سوف يتم طرح النتائج الكترونيا ليكي يتم التعرف عليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور من خلال الرابط الخاص بمكتب الوطني للتعليم عن بعد التابع والمعتمد رسميا من قبل وزارة الوطنية بالجزائر، حيث يتم من خلاله الكشف عن نتائج ومعدلات الطلاب رسميا بشكل الكتروني يوفر عليهم الوقت والجهد.

كشف نقاط المراسلة 2021 برقم التسجيل

يمكن الإستعلام عن نتائج المراسلة إختبار إثبات المستوى وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم التوجه الى الموقع الرسمي الخاص بمكتب الوطني للتعليم عن بعد عبر الموقع الرسمي.

يتم تحديد الولاية الخاصة بالطالب من بين الولايات المتاحة.

إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب وكافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

عقب إدخال كافة البيانات يتم الضغط على أيقونة الحصول على النتيحج لتظهر النتيجة الخاصة بالطالب على الفور.

شهادة اثبات المستوى المراسلة 2021

يذكر أن امتحانات المراسلة دورة مايو 2021 تم الانتهاء منها في يوم 18 من شهر يونيو جوان ، حيث قام العديد من الطلبة والطالبات بأداء الامتحانات من كافة الولايات الجزائرية، وسوف يستطيع الناجحين أن يقوموا بـ استخراج شهادة إثبات المستوى وهي شهادة مماثلة ومعادلة لشهادة النجاح، وقدمنا لكم طريقة الاستعلام عن نتائج المراسلة 2021 بالتفصيل وبكل سهولة حتى يستطيع الطلبة والطالبات الحصول على نتائجهم والاطمئنان على مستواهم الدراسي.