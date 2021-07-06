سترحب الاستادات الرياضية في إنجلترا بالجماهير بسعة كاملة بدءا من 19يوليو الجاري، بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية عن المرحلة القادمة من تخفيف قيود كوفيد-19، الاثنين.
ووفقا للاقتراح الذي سيخضع لتصويت يوم 12 يوليو سترفع كل القيود المتبقية في البلاد.
ومع إلغاء إجراءات التباعد الاجتماعي وعدم إلزامية ارتداء الكمامات، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بعض الأماكن ربما تطلب استخدام جواز سفر لقاح كورونا للدخول.
وقال في مؤتمر صحفي: "بدءا من الخطوة الرابعة سترفع كل القيود القانونية على أعداد التجمعات في الأماكن المغلقة والمفتوحة".
وتعني الخطوة أن الاستادات يمكن أن تمتلئ بالمشجعين في بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في 13 أغسطس.
ومُنع حضور الجماهير تماما أو سُمح بأعداد محددة منها في الملاعب الرياضية منذ ظهور وباء كوفيد-19 في بريطانيا في مارس العام الماضي.
وضمن التجارب ستسمح بطولة ويمبلدون للتنس بأعداد أكبر من الجماهير بدءا من مباريات دور الثمانية للفردي، الثلاثاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرجات ملاعب إنجلترا تستقبل الجماهير بسعة كاملة قريبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.