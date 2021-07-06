حجز موعد التصديقات الكويت الشؤون القنصلية عبر mofa gov kw

حجز موعد التصديقات الكويت ، تشهد محركات البحث عمليات بحث متعددة خلال الأيام الاخيرة من قبل الكثير من الأشخاص في الكويت سواء من المواطنين او المقيمين داخل الكويت، وذلك للتعرف على كيفية إتمام خدمة حجز موعد التصديقات من خلال وزارة الخارجية الكويتية، وهي الخدمة التي أعلنتها الوزارة مؤخرا للأشخاص بالكويت بشكلٍ الكتروني، وإليكم من خلال هذا المقال تفاصيل خدمة وزارة الخارجية قسم التصديقات حجز موعد بالتفصيل.

حجز موعد التصديقات الكويت

في ظل سعي الحكومة الكويتية المتمثلة في الوزارات المختلفة في تسهيل إجراء الخدمات المختلفة على الأشخاص

بشكل الكتروني، فقد أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عن خدمة حجز موعد التصديقات عبر موقع وزارة

الخارجية الكويتية، وهي الخدمة التي تتيح للأشخاص الحصول على موعد مسبق بشكل الكتروني من المنزل وذلك

من أجل زيارة مكاتب التصديقات المختلفة في الكويت والتي يتم من خلالها التصديق على الوثائق والمعاملات

المختلفة، التي يحتاج إليها الكثير من الأشخاص من خلال وزارة الخارجية الكويتية، وذلك بدون عناء الذهاب إلى

المقر الخاص بالمكتب بشكل مباشر ومن ثم الإنتظار لوقت كبير لإتمام الخدمة نظرا للإزدحام التي تشهده

مكاتب التصديقات، فمن المقرر أن تقضي هذه الخدمة على التزاحم والتكدس الذي يحدث في مكاتب التصديقات

التابعة لوزارة الخارجية الكويتية.

رابط حجز موعد لخدمة التصديقات الكويت 2021

فعلت وزارة الخارجية الكويتية الرابط الالكتروني المستخدم لإجراء خدمة حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية بالكويت الكترونيا، حيث يتم ذلك من خلال الخطوات التالية.

الدخول الى الرابط الرسمي والخاص بوزارة الخارجية الكويتية.

يتم اختيار خدمة حجز موعد التصديقات.

اختيار الفرع الخاص بمكتب التصديقات الأثرب من المستخدم.

تحديد الموعد المناسب للمستخدم ومن ثم الضغط على حفظ الموعد ليتم إرساله.

وزارة الخارجية دولة الكويت

تقدم وزارة الخارجية دولة الكويت العديد من الخدمات الإلكترونية وذلك عبر موقعها تيسيراً على المواطنين دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة، مثل خدمة عقد عمل أفراد و عقد عمل تجاري، وخدمة الوكالة التجارية، وأيضاً حصر الورثة، وتوثيق عقود الزواج والطلاق، وعمل التوكيلات، وغيرها من الخدمات، وتعد خدمة حجز موعد التصديقات الكويت 2021 من أبرز تلك الخدمات.