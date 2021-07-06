نتائج البكالوريا 2021 سوريا .. رابط نتائج امتحان الشهادة الثانوية بكافة فروعها الدورة الأولى

نتائج البكالوريا 2021 سوريا، ينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة في مختلف المناطق والمحافظات السورية، إعلان نتائج شهادة البكالوريا الدورة الأولى 2021، حيث يعيش هؤلاء الطلاب في حالة من الترقب والانتظار لحين إعلان نتائج البكالوريا بكافة فروعها العلمي والأدبي والصناعة والتجارة والنسوية والشرعية، والتي ستكون آخر محطة مدرسية لهم، لاستكمال مشوارهم التعليمي في الجامعة بعد ذلك، وسنقوم بتوضيح رابط نتائج البكالوريا 2021 الرسمي التابع لموقع وزارة التربية السورية.

نتائج البكالوريا 2021 سوريا

وكان قد تقدم لامتحانات الشهادة الثانوية البكالوريا في الدور الأولى للعام 2021، حوالي 250 ألفاً و445 طالباً وطالبة من مختلف محافظات سوريا، بكافة فروع الثانوي العلمي والأدبي، وأيضاً الثانوية الشرعية والمهنية، تم توزيعهم في 2254 مركزاً امتحانياً على مستوى محافظات سوريا.

ومن المقرر أن تصدر خلال الأيام القليلة القادمة وقبل حلول عيد الأضحى نتائج البكالوريا في سورية 2021 عبر موقع الوزارة وتطبيق النتائج الامتحانية.

نتائج البكالوريا 2021 سوريا حسب الاسم

وبدورها تستعد وزارة التربية السورية لإعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة الدورة الأولى 2021 بمختلف الفروع، وذلك بعد أن تنتهي عمليات التصحيح والمتابعة ورصد الدرجات والمراجعة، التي تتواصل في كافة لجان التصحيح بمختلف المديريات التعليمية في محافظات سوريا.

في حين أوضح وزير التربية الدكتور دارم طباع، موعد إعلانه عن نتائج البكالوريا 2021 في سوريا، والتي أوضح أنه سيكون قبل اليوم العاشر من شهر تموز الجاري، حيث أكد أن هذا الموعد ليتمكن الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الدورة الأولى، الاستعداد والتحضير للدورة الثانية.

نتائج البكالوريا 2021 سوريا موقع وزارة التربية

وحسب المصادر المطلعة، أنهى المصححين المرحلة الأولى من التصحيح للأوراق الامتحانية لطلاب الشهادة الثانوية، مع استمرار عمليات المراجعة التي تتم وفق جدول محدد، يرتكز على دقة التصحيح لكي لا يخسر أي طالب أي علامة.

وستقوم وزارة التربية السورية بإعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة الدورة الأولى للعام 2021 عبر موقع وزارة التربية السورية، وتطبيق النتائج الامتحانية الذي أطلقته الوزارة لإعلان نتائج الشهادة البكالوريا، وشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، تخفيفاً على الضغط على موقع الوزارة الرسمي عند صدور النتائج بشكل رسمي.