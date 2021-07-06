مقتل 5 متمردين فى عملية واسعة لـ الجيش فى كولومبيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أعلن الجيش فى بيان له، تدمير معسكر "سكند ماركتاليا" التابع لتنظيم المتمردين، كما عثر على أسلحة وذخائر فى الموقع".

وعاد بعض المسلحين إلى الأنشطة الحزبية وتهريب المخدرات، بالرغم من توقيع اتفاق سلام بين السلطات الكولومبية والمتمردين عام 2017، بعدما أمضى الطرفان وقتا طويلا فى مفاوضات السلام.