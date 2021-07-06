جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أعلن الجيش فى بيان له، تدمير معسكر "سكند ماركتاليا" التابع لتنظيم المتمردين، كما عثر على أسلحة وذخائر فى الموقع".
وعاد بعض المسلحين إلى الأنشطة الحزبية وتهريب المخدرات، بالرغم من توقيع اتفاق سلام بين السلطات الكولومبية والمتمردين عام 2017، بعدما أمضى الطرفان وقتا طويلا فى مفاوضات السلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 5 متمردين فى عملية واسعة لـ الجيش فى كولومبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.