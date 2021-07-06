رابط استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر برقم التسجيل

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر قد تم الإعلان عنها منذ قليل من أجل أن يطمئن أولياء الأمور من نسبة نجاح الطلاب على مستوى الدولة، فقد بلغت نسبة نجاح الطلاب أكثر من 64.5% للفصل الدراسي الثاني لشهادة التعليم المتوسط، وقد تمكن الوزارة من تحقيق نسبة نجاح عالية منذ فترة طويلة من الوقت وكان معدل المرشحين في هذه الدورة أكثر من 641 ألف طالب في الجزائر.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

أكد وزير التربية والتعليم الجزائري أن نسبة النجاح لدى الطلاب هذا العام كانت بسبب النظام المتبع في الامتحانات لهذا العام، وما تم تطبيقه من نظام التباعد الاجتماعي الذي تم تطبيقه من أجل التخفيف من أضرار جائحة كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن نظام التناوب أثناء التدريس لجميع المرشحين قد كان السبب في زيادة نسبة النجاح إلى 64.5%، فيمكنك الآن الدخول على الموقع والتعرف على جميع التفاصيل الخاصة بنتيجة الشهادة المتوسطة.

يمكنك الآن الحصول على نتيجة الشهادة الخاصة بالتعليم المتوسط من خلال استخدام رقم التسجيل.

وهذا حيث أنه تم الإعلان عن نزول النتيجة على موقع الديوان الوطني لتقليل الازدحام على المدارس.

وأن وزارة التربية والتعليم تمكنت من نشر جميع نتائج من هم مرشحين للحصول على الشهادة المتوسطة في ذات الوقت.

وأكد الوزير أن عملية التصميم قد انتهت تماما في جميع المواد في مراكز مختلفة حتى يتم طرح النتيجة على الطلاب وأولياء الأمور في أسرع وقت.

برقم التسجيل تحصل على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

يمكن الحصول على نتائج البيام من خلال موقع وزارة التربية الوطنية الموجود على شبكة الإنترنت لهذا العام 2021.

حيث يتمكن الطالب من الدخول على الموقع الرسمي للوزارة.

وكتابة رقم التسجيل الخاص بالمرشح ومن ثم كتابة الرقم السري الخاص بالطالب.

والضغط بعدها على كلمة كشف النقاط المتعلقة بجميع المواد الدراسية.

وتظهر في النهاية أمامك نتيجة الطالب بكافة التفاصيل الخاصة بك.

فقد أعلنت الوزارة عن النتائج في مدينة عين الدفلى ، تلمسان، مستغانم، تيارت، غليزان، برج بوعريريج، تمنراست، وغيرها من المحافظات.

رابط نتائج البيام الإلكتروني