رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر عبر موقع وزارة التربية الوطنية

الكثير من الطلاب الذين ينتظرون نتيجة التعليم المتوسط في الجزائر لعام 2021، حيث أن الطلاب الملتحقين بالمتوسط كانت بداية امتحاناتهم يوم 15 من شهر 6 وكان اليوم الأخير بها هو يوم 17 والذي كان بالشهر نفسه، وقد تقرر إقامت الإمتحانات ثلاثة أيام فقد وهذا تطبيقاً لقواعد فيروس كورونا، والآن يبحثون عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

من جانبه صرح وزير التربية الوطنية أن التلاميذ الذين تم ترشيحهم عددهم قد تعدى الستمائة واحد وأربعون ألف والذي من بينهم ستمائة خمسة وعشرون ألف من المرشحين، حيث أنهم ينتظرون ظهور النتيجة والحصول عليها من خلال الدخول للموقع الرسمي والذي هوالديوان الوطني وهو المخصص للأمتحانات وكذلك المسابقات، ويتم الحصول على النتيجة من قبل كل طالب باستخدام رقم التسجيل المخصص له.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021:

أوضح الوزير أن النتائج سوف تظهرعبر موقع وزارة التربية الوطنية، كما أن الوزير أعلن أن نسبة النجاح الخاصة بدورة جوان لا تتعدى نسبة 40%، وهذا تم بعد أن القيام بأخذ علامات بشكل عشوائي من مكان التصحيح، بالإضافة إلى أن هناك مدارس قد تعدى فيها نسبة النجاح أكثر من خمسون بالمئة، ويوجد أيضاً مدارس لا تتزايد النسبة عن خمسة وعشرون بالمئة، ولهذا السبب كان التأثير بشكل سلبي على المجموع الإجمالي لنسبة نجاح الطلاب بالجزائر.

خطوات الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

يمكن للطلاب متابعة هذه الخطوات وسيحصلون فوراً على النتيجة، ما عليه سوى القيام كالآتي:

أضغط هنا للدخول لموقع الديون الوطني المخصص لنتيجة المتوسط البيام.

وبعدها يتطلب رقم التسجيل المختص بالطالب وكذلك كلمة السر.

وبعد ذلك يُجيب الطالب على الأسئلة المعروضة أمامة عن المسألة الحسابية.

ثم يقوم باختيار عرض ليعرض له النتيجة.

وبخوصو بعض التلاميذ اللذيم لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر أعلنت وزارة التربية الوطنية أنه يوجد فرصة ثانية للطاب يمكن من خلالها الانتقال للقسم الأعلى من خلال نتائج التقويم المستمر، والجدير بالذكر أن نتائج البيام تنقسم إلى قسمين، لذلك قد يتمكن المترشح من الحصول على معدل انتقال يساوي أو يفوق 10 من 20.