كيف أقدم على اعتراض حساب المواطن لإعادة الدعم مرة أخرى؟

كيف أقدم على اعتراض حساب المواطن بعد إنقاصه أو إلغائه لإعادة مبلغ الدعم كما كان عليه من قبل؟ الكثير من المواطنين يعتمدون على دخل حساب المواطن إلى جانب الدخل الشهري حتى يكفي احتياجات أسرهم الرئيسية لحياة كريمة، وفرتها لهم حكومة المملكة العربية السعودية لأصحاب الدخول البسيطة بدءاً من عام 2017، ولكن مع تغيير البيانات الخاصة بأصحاب الحسابات قد يتوقف دعم حساب المواطن أو ينقص المبلغ، لذلك في هذا المقال نشرح لك كيفية تقديم اعتراض على حساب المواطن بالخطوات، لإعادة الحصول عليه مرة أخرى.

كيف أقدم على اعتراض حساب المواطن

هناك أكثر من طريقة للتقديم على اعتراض حساب المواطن، منها استخدام خدمة صوتك مسموع، وهي خدمة طرحتها إدارة حساب المواطن لإرسال الشكاوى والاستفسارات، أو عن طريق التواصل المباشر هاتفياً مع رقم خدمة عملاء حساب المواطن، أو حتى من خلال الموقع الإلكتروني، من خلال عمل بعض الخطوات البسيطة، والتي من ضمنها تحديث البيانات، وإرفاق أي أوراق جديدة.

يتوجب عليك أولاً أن تسجل الدخول إلى موقع حساب المواطن.

الضغط على “حسابي” ثم تفقد حالة الأهلية.

في حالة عدم أهليتك لحساب المواطن في هذا الشهر سوف يتم كتابة الأسباب، ثم تجد مجموعة من الخيارات، اضغط على خيار تقديم اعتراض.

اتبع الخطوات المطلوبة منك بعد ذلك من إدخال بعض بيانات الحساب مرة أخرى وإرفاق بعض المستندات المطلوبة.

سوف يتم مراجعة طلبك والرد عليك إما بالقبول أو الرفض، في حالة قبول الاعتراض يتم صرف دفعاتك المتأخرة بأثر رجعي يصل إلى خمسة أشهر في حالة قدمت اعتراضك قبل مرور 90 يوماً من إيقاف الحساب.

أما في حالة رفض الاعتراض يمكنك تقديمه مراراً وتكراراً ما دمت تستحق صرف الدعم حتى يتم قبوله ولكن قبل مرور 90 يوماً من إيقاف حسابك.

سجل الدخول إلى حسابك في الموقع الرسمي لحساب المواطن.

اضغط على أيقونة الشكاوى.

ادخل البيانات المطلوبة منك ثم ارفق المستندات التي تؤكد استحقاق لمبلغ الدعم.

ارسل المستندات وسوف يتم النظر فيها في خلال خمسة أيام من صرف الدعم الشهري، وفي حالة تبين استحقاقك لمبلغ الدعم المطلوب سوف يتم صرفه له.

طريقة تقديم اعتراض على حساب المواطنتقديم اعتراض على مبلغ الدعم