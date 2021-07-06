جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت بيانات وزارة الصحة التونسية بارتفاع حصيلة الإصابات بمرض "كوفيد 19"، إلى 447 ألفًا و161، فيما بلغ إجمالى الوفيات 15 ألفًا و482 حالة.
وكشفت الوزارة أن مليونا و972 شخصًا تم تطعيمهم بـ لقاح كورونا فى البلاد، من أصل 11 مليونا و700 ألف نسمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يفتك بـ تونس .. 3.530 إصابة بـ كورونا و105 وفيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.