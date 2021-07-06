كورونا يفتك بـ تونس .. 3.530 إصابة بـ كورونا و105 وفيات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت بيانات وزارة الصحة التونسية بارتفاع حصيلة الإصابات بمرض "كوفيد 19"، إلى 447 ألفًا و161، فيما بلغ إجمالى الوفيات 15 ألفًا و482 حالة.

وكشفت الوزارة أن مليونا و972 شخصًا تم تطعيمهم بـ لقاح كورونا فى البلاد، من أصل 11 مليونا و700 ألف نسمة.