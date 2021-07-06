مركز كورونا بجامعة الإمام بن سعود يبدأ تطعيم الفئات من 12 – 18 عام بلقاح فايزر

بدأ مركز كورونا بجامعة الإمام بن سعود الإسلامية للقاحات (كوفيد19) استقبال الفئات العمرية من 12 وحتى 18 عام، والراغبين في الحصول على جرعاتهم المقررة لهم من قبل وزارة الصحة السعودية، وكان ذلك في بداية الأسبوع الماضي، حيث أعلنته وكالة الأنباء السعودية عن وزارة التعليم السعودية، كما أكد عميد كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود بأن المركز المقام في صالة المعارض للقاح كورونا بمبنى المؤتمرات يعمل على تنفيذ المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد19 (كورونا).

عميد كلية الطب بجامعة الإمام بن سعود: إعطاء اللقاح للفئة العمرية بالتاريخ الميلادي

أكد عميد كلية الطب الدكتور طارق العسبلي، أن البدء بإعطاء لقاح (فايزر) سيكون للفئة العمرية (12 – 18). وفقاً للتاريخ الميلادي وليس الهجري، كما صرح العسبلي بأن هذه الخطوة الهامة تأتي نتيجة للتعاون المستمر والمشاركة الفعالة مع وزارة الصحة. والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية الصادرة عنها، وهذا بالطبع نتيجة لسعي جامعة الإمام في التوسع لإعطاء اللقاح خدمة للمجتمع السعودي. وهو مجهود محمود من قبل الجامعة العريقة.

وأشار عميد كلية الطب إلى أنه لم يتم البدء بالمرحلة الجديدة من مراحل الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا إلا بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء. وأيضا إتمام وزارة الصحة لدراساتها التي أكدت فاعلية إعطاء اللقاح لتلك الفئة العمرية. ونجاحه في تحصينها من الإصابة بفيروس كورونا. كما أتى ذلك بعد تجاوز نسبة الذين تلقوا اللقاح في المملكة من المقيمين والمواطنين 70%.

مواعيد تلقي اللقاح في مركز كورونا بجامعة الإمام بن سعود

يتم تقديم الجرعات من لقاح (فايزر) يوميا في مركز لقاح كورونا بجامعة الإمام بن سعود يومياً. من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل عدا يوم الجمعة.

وبسؤال الدكتور العسبلي عن جهة الإشراف على إعطاء اللقاح، قال بأنهم من المنتسبين لكلية الطب بجامعة الإمام بن سعود الإسلامية. وصرح بأن المركز يتواجد فيه مجموعة من العيادات التخصصية، والطوارئ، لتقديم اللقاح. كما يوجد بالمركز قاعات استقبال واستراحات، وذلك لضمان سير رحلة التطعيم بنجاح قبل تلقي الجرعة وبعد تلقيها، وإلى أن يغادر متلقي اللقاح المركز، وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.