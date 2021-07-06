كورونا فى المكسيك .. تسجل 1.805 إصابة و67 وفاة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة المكسيكية، إن حصيلة الإصابات الكلية ارتفعت إلى مليونين و541 الفًا و873 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 233 ألفًا و689 حالة منذ بدء الجائحة.

وذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى للوفيات قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم الرسمى.