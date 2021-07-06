فقدان الاتصال بطائرة تقل 29 شخصا بالشرق الأقصى في روسيا

فقِد الاتصال بطائرة ركاب في أقصى الشرق الروسي، حسب ما ذكرت وكالة تاس نقلا عن وزارة الطوارئ.

وأضافت وزارة الطوارئ الروسية، أن على متن الطائرة 23 شخصا بينهم طفل أو اثنين، بالإضافة إلى ستة من أفراد الطاقم.

وأوضحت أن برج المراقبة الجوية فقد الاتصال بالطائرة عندما كانت تحاول الهبوط، وأن الطيار لم يبلغ عن أي أعطال.

وتضاربت المعلومات حول احتمالات ما حدث، إذ قال مصدر لوكالة تاس إن الطائرة قد تكون تحطمت في البحر فيما أفاد مصدر آخر وكالة انترفاكس إنها قد تكون تحطمت قرب منجم فحم قريب من بلدة بالانا.

وكانت الطائرة ،وهي من طراز إيه إن-26، تقوم برحلة من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي إلى بالانا في شبه جزيرة كامتشاتكا، عندما فقِد الاتصال بها،