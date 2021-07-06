موعد مباراة الجزائر والسعودية اليوم 2021/07/06 نهائي كأس العرب تحت 20 سنة والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة اليوم موعد مباراة الجزائر والسعودية، في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عام التي تستضيفها مصر، وتنقل المباراة عبر قناتي أون تايم سبورت الفضائية، وقناة النيل للرياضة، في الخامسة مساءً بالتوقيت العالمي، يسعى كلا المنتخبين للفوز باللقب بعد أن وصلا لخط النهاية ولم يتبقى على التتويج سوى 90 دقيقة فقط للفوز باللقب، وكان المنتخب السعودي قد تأهل إلي المباراة النهائية بعد الفوز على المنتخب المصري في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2، بينما تأهل المنتخب الجزائري عن طريق الفوز في نصف النهائي على منتخب تونس بنتيجة 2- صفر، ليلتقيا في النهائي اليوم.

الخامسة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش. السادسة مساءً بتوقيت الجزائر. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة. الثامنة مساءٌ بتوقيت السعودية.

قناة أون تايم سبورت الأولى. قناة النيل للرياضة.

صعد المنتخب الجزائري من مجموعة تضم ” مصر، النيجر، موريتانيا”، ثم فاز في الدور ربع النهائي على المنتخب المغربي بركلات الترجيح، وفي الدور نصف النهائي فاز على تونس بهدفين نظيفين ليصل للنهائي.

منتخب السعودية تأهل من المجموعة الرابعة التي كانت تضم ” تونس، اليمن، أوزبكستان”، وفي الدور ربع النهائي فاز على فريق السنغال حامل لقب النسخة الماضية بركلات الترجيح، ليتقابل مع المنتخب المصري في الدور قبل النهائي ويفوز بنتيجة 3- 2 ليصل لنهائي البطولة.

موعد مباراة الجزائر والسعودية اليومالقنوات الناقلة مباراة الجزائر ضد السعودية اليوممشوار الفريقين في البطولةتاريخ مواجهات الجزائر والسعودية للشباب تحت 20 عام

ألتقى المنتخب السعودي نظيرة الجزائري في المرحلة السنية تحت 20 عام مرة واحدة فقط، وكانت في نسخة البطولة العربية العام الماضي وحقق المنتخب الجزائري الفوز بنتيجة هدف دون مقابل، ولقاء اليوم هو ثاني لقاء يجمع المنتخبين على لقب غالي يسعى كلاً من المنتخبين للفوز به، فلمن تكون الغلبة هذا ما ستكشف عنه نتيجة 90 دقيقة تجمع المنتخبين اليوم.

المباراة الجزائر * السعودية البطولة نهائي البطولة العربية للمنتخبات تحت 20 عام الموعد والتوقيت الثلاثاء 2021/07/06 التوقيت 19.00 بتوقيت القاهرة، 20.00 بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة القنوات الناقلة قناة أون تايم سبورت الأولى، قناة النيل للرياضة

بطاقة مباراة السعودية والجزائر اليوم